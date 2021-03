Városi önkormányzati testületi tablók a zalaegerszegi városházán

A rendszerváltás után működött önkormányzati képviselő testületek tagjait felvonultató tablókat helyeztek el a megyeszékhelyi polgármesteri hivatal első emeletén.

Az elmúlt harminc esztendő jelentős városi eseményeinek felidézésére is alkalmas volt a kedd délutáni szűk körű beszélgetés, amelynek keretében Balaicz Zoltán jelenlegi és dr. Gyimesi Endre korábbi polgármester, országgyűlési képviselő avatta fel a városi elöljáróság tablófalát. Az 1990-től napjainkig személyi leltárt mutató képösszeállításokat Seres Péter fotóriporter Mészáros T. László fotográfus korábbi munkájának felhasználásával készítette.

Az önkormányzati testületi tablók bemutatása kapcsán Balaicz Zoltán először arról szólt, hogy az elődök munkája, eredményei előtt is tisztelegni kívánnak az arcképekkel ékes tablókkal, hiszen mindannyian hozzájárultak a rendszerváltás utáni Zalaegerszeg fejlődéséhez. Érdekesség, hogy a legelső, az 1990-1994 közti tabló készült el legutoljára, méghozzá portrék híján egy, a megyeháza nagytermében készült csoportképpel mutatva be az első testületet. Közel harmaduk sajnos már nincs is köztünk. Zalaegerszeg képviselő testülete először 31 fős volt, majd a választási körzetek átalakulásával 27-re, 17-re, majd 12-re csökkent. A század elején még 60 tagú volt a helyhatóság, tudtuk meg Balaicz Zoltántól. Dr. Gyimesi Endre múltidézésében felidézte, hogy az első polgármestert, Bogár Imrét még az önkormányzat választotta, de beszélt arról is, hogy nagyszabású lakásépítésbe kezdtek az amúgy anyagi gondokkal küzdő első testületek, a termálkincs kihasználásának nagyszabású tervét is sikerült megvalósítani, s akkoriban is akadtak kemény szituációk, utalt a gázkitörésre, a hűtőház leégésére. De közben létrejöttek a folyamatosan bővülő ipari parkok, egyetemi karok, kulturális intézmények.

A tablókat félfogadási időben a járványhelyzet enyhültével meg lehet tekinteni.