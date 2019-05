Város napja Keszthelyen: öt napig ünnepel a település

Hagyományosan június első szombatja Keszthely város napja, de az ezt megelőző napokban és vasárnap is számos protokolláris, kulturális és szórakoztató rendezvény várja a település lakóit.

Ma már kezdetét veszi az ünnepi programok sora: a Balatoni Múzeumban nyílik meg a Rejtélyes gyűjtemény című tárlat, mely egy keszthelyi zsidó család megmentett örökségét tárja a nagyközönség elé.

– Csütörtökön 19 órakor Papp Gábor művészettörténész tart előadást a Balaton Színházban Angyali korona, szent csillag címmel, majd 20 órakor a Fő téren Elekes Gyula tűzzománcművész mutatja a Szent Korona installációt. Szombaton, a Város napja 9 órakor ünnepi szentmisével veszi kezdetét a Fő téri templomban, majd a Balaton Színházban Vajda Öregdiákok Egyesülete 25 éves évfordulója alkalmából nyílik kiállítás. A színházban 12 órakor kezdődő képviselő-testületi ülésen adjuk át a város által alapított kitüntetéseket. 15 órakor konzulátust avatunk a Polgármesteri Hivatalban, a tiszteletbeli lengyel konzul dr. Cséby Géza és dr. Jerzy Snopek lengyel nagykövet részvételével. A mérnöki kamarától kapott ajándékba a város egy műalkotást, mely a Phoenix gályára emlékeztet- ezt avatjuk fel 16-30-kor a Balaton-parton – sorolta a programokat Ruzsics Ferenc polgármester. A város- is csatlakozott a Balaton napjához, így több tóparti településhez hasonlóan a strandon is lesznek programok. Szombaton és vasárnap a keszthelyiek ingyenesen használhatják az uszodát. Szórakoztató programok is várják a közönséget a Balaton-parton: szombaton többek között a Cserháti Zsuzsa emlékkoncert, vasárnap Agárdi Szilvia és a Republic koncertje.