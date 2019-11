Várják az adományokat Gelsén

Idén is segítenek adományokkal a nehéz sorsú embereknek a településen.

A helyi Princivil Értékteremtő Egyesület és a Petőfi Sándor Emlékkönyvtár a helyi, rászoruló családok karácsonyát szeretné könnyebbé tenni az ajándékozással. Jakabfiné Bársony Judit, a szervezet elnökségi tagja, könyvtáros elmondta: az adománygyűjtés révén az elmúlt években sok családnak tudtak segíteni.

– Idén is a könyvtárba várjuk, december 17-ig a jótékony felajánlásokat – jelezte Jakabfiné Bársony Judit. – Használt, ám jó állapotban lévő ruháknak, cipőknek, ágyneműknek nagy hasznát vennék a rászorulók. Játékoknak, háztartási eszközöknek is sokan örülnének. Az adománygyűjtés hivatalosan december 2-án kezdődik, de már a napokban is többen hoztak ajándékokat.

Az adományokat december 18-án osztják ki.