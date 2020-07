Várhatóan szeptemberben kezdődik a hévízi piac felújítása

Várhatóan szeptemberben kezdődik a termelői piac felújítása, átalakítása. Ez is kiderült a piac árusai által szervírozott közéleti reggelin kedden.

Benkő Lajos, a vásártér üzemeltetője kötetlen beszélgetésre hívta Hévíz önkormányzatának vezető munkatársait, a városi cégek vezetőit és a turizmus helyi irányítóit. A reggeli menükínálatot a piac kézműves termékeiből állították össze, az asztalon például érlelt sajtok, sonkák, házi lekvárok és szörpök kaptak helyet, bemutatva azt a minőséget, amit a közösség képvisel.

Mint Benkő Lajos elmondta, az árusok számtalan kérdést fogalmaznak meg nap mint nap, s őt bízták meg azzal, hogy ezeket feltegye. A piacvezető elöljáróban arról beszélt, a forgalom ugyan visszaállt a veszélyhelyzet előtti szintre, de a vásárlóerő kisebb, lévén hiányoznak a külföldi vendégek, elsősorban az oroszok. Ettől függetlenül az árukínálat bőséges, és személyes tapasztalatai szerint itt jobban ügyelnek az élelmiszer-biztonsági szabályok betartására, mint több régióbeli, hasonlóan népszerű piacon.

A terület átalakítására vonatkozó kérdésre H. Horváth Orsolya önkormányzati főtanácsadó úgy fogalmazott, a közbeszerzés lezárult, kiválasztották a nyertes kivitelezőt, ám a beruházás az eredeti tervekhez képest 29 millió forinttal többe kerül. Ehhez a kormány biztosítja a szükséges pluszforrást, és amint ezt szerződésben is rögzítik, várhatóan szeptemberben elkezdődik a felújítás, amelynek részeként új csarnokot is építenek. A munkák több mint fél évet vesznek igénybe, ám közben a piac változatlanul működhet, ez fontos kötelezettsége a kivitelezőnek.

A termelők arra is választ vártak, annak érdekében, hogy tervezni tudják gazdaságuk jövőjét: a vírusjárvány további hullámainak érkezésekor is bezárják-e a piacot? Benkő Lajos úgy érvelt: ha egy multi – amely zárt térben működik, és a vásárlók egymás kezébe adják a kosarat – működhet, akkor egy kosármentes, szabadtéri piac miért nem? Leszögezte, nem véletlen, hogy az agrárminiszter is a helyi piacok működtetéséért, gyors újranyitásáért szállt síkra tavasszal.

H. Horváth Orsolya a felvetésre úgy reagált, az önkormányzat figyeli és betartja az aktuális rendelkezéseket, és azoknál szigorúbbakat nem hoz.