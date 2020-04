Várhatóan minden fejlesztéssel határidőre elkészülnek Várvölgyön

A nyílászárókat cserélik a szakemberek a várvölgyi Művelődési Házon. Az intézmény a hatvanas években épült, azóta nem végeztek rajta rekonstrukciós munkálatokat. A Magyar Falu Program pályázatát belül azonban lehetőség nyílt arra, hogy megvalósulhasson a várva várt felújítás. Az építőanyagok is megérkeztek már, így folyamatosan tudnak dolgozni a szakemberek. A nyílászárók cseréjét követően a tetőfedési munkálatok kezdődnek meg a napokban. Az építésre 15 millió forintot nyertek el – olvasható a Keszthelyi TV cikkében.

„A legégetőbb dolgokkal kezdtünk. Ezek a tető és a nyílászárók, főleg a tető, mert hogyha az meglesz csinálva, akkor ugye legalább már nem ázik be. És akkor neki tudunk állni a belső, úgymond kozmetikáknak, de a mostani Magyar Falu Programban is bepályázunk a folytatásra. Itt a teljes villamoshálózat újrahúzása lesz, a fűtéskorszerűsítés, amit elkezdtünk már ’16-ban egy kisebb pályázatból, most megpróbáljuk befejezni.” – ismertette Barcza Balázs polgármester.