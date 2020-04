Várhatóan augusztusban rendezik meg Nagykanizsán a 26. Város Napját

A dél-zalai település első írásos említése 1245-ből származik. A Város Napja című nagy sikerű rendezvénysorozatot ennek apropóján szokták megrendezni április végén, ám idén a koronavírus miatt elmaradnak a programok.

A helyieknek nemcsak a szuper hangulatról, hanem ByeAlex, Kasza Tibi és az Animal Cannibals koncertjéről is le kell mondaniuk. A 26. Város Napját a tervek szerint a veszélyhelyzet elmúltával, előreláthatóan augusztus 20-21-én rendezik meg.

Nagykanizsa Facebook oldala pénteki posztjában azt írta: a KonTuRplusz Egyesület új koncepció alapján állt neki a szervezésnek, hiszen az augusztus végi időpontban az államalapításról is megemlékezünk majd. Horváth István egyesületi elnök szerint sajnos sok zenekar nem tud majd részt venni a nyár végi rendezvényen. A KonTuRplusz a megszokott, nagy népszerűségnek örvendő kísérőprogramok mellett igyekszik újdonságokkal is előrukkolni a kétnapos gasztro-kulturális rendezvényen, ahová nemcsak a kanizsaiakat, hanem a térségben, sőt az ország távoli pontján élőket is várják.