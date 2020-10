Vannak „mindenre elszánt” turisták is Hévízen

Szinte napról napra változik, és ezért kiszámíthatatlan most a hazai turizmus. A legtöbben csupán néhány nappal előre foglalnak – főként a járványhelyzet függvényében –, így nehéz tervezni az ágazatban. A fürdővárosban ugyanakkor megjelent több, „mindenre elszánt” külföldi turista is.

Július és augusztus szinte telt házas volt a turisztikailag fontos helyszíneken, így Hévízen is, viszont szeptember elejétől-közepétől jelentősen visszaesett a forgalom. A megszokott külföldi vendégkör hiánya most nagyon érezhető.

Azok a hazai látogatók, akik egyáltalán hajlandók utazni, csupán egy-két nappal előre foglalnak. A város szálláshelyei elsősorban a belföldi vendégekben és a hétvégékben bízhatnak, bár akadnak olyan rettenthetetlen külhoniak, akik legyőzve az adminisztrációs nehézségeket, eljönnek és megkezdik hosszabb gyógykúrájukat, összegzett lapunk érdeklődésére Pálffy Tamás, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, hozzátéve: nehézséget jelent, hogy folyamatosan változnak az utazási szokások.

– Most azt látjuk, maximum két nappal előre foglalnak szobát az emberek – szögezte le –, viszont örömteli, hogy vannak Hévízen családok, kerékpározó fiatal párok s idősebbek is, akik a bevásárlóutcában sétálnak vagy a fürdő felé tartanak. A vendégkör szélesebb, de a turisták száma erősen visszaesett a korábbiakhoz képest.

A szakember azt mondta, a megszokottól eltérő célközönség is felfedezte a várost és környékét, és egyértelműen fiatalabb az ide érkezők átlag­életkora, mint akárcsak 1–2 évvel ezelőtt. A turisták pedig egyre tudatosabbak, előre feltérképeznek minden lehetőséget, szolgáltatást, Hévíz pedig ehhez igazodva térségi, régiós kínálattal próbálja magára irányítani a figyelmet, hiszen így erősebb piaci pozíció érhető el.

– A külföldiek utazási lehetőségei erősen korlátozottak, ezért nálunk is elsősorban belföldi vendégek vannak, s főként a hétvégére érkeznek. Ugyanakkor több hotel vezetője is arról számolt be, vannak olyan rátermett külhoni turisták, akik minden szükséges papírmunkát, tesztet elintéznek, csakhogy végre jöhessenek gyógyulni, feltöltődni. Természetesen az ő számuk nem produkál komolyabb foglaltságot – adott helyzetképet Pálffy Tamás.

Az igazgató szerint a közelgő őszi szünet kiugró időszak lehet, már érzékelhető az érdeklődés, de ez más léptékű, mint akár egy évvel ezelőtt. Azokra a napokra a foglalások jórészt a megelőző héten érkeznek majd, így pontos előrejelzés egyelőre nem adható az iskolamentes hétre.

Ám ha ez jól is sikerül, fűzte hozzá az ügyvezető, ez édeskevés ahhoz, hogy a házak nyereséggel működjenek. Mindenesetre a szállodák tulajdonosai egyelőre kitartanak, a munkavállalók dolgozni akarnak, a zárástól mindenki ódzkodik, s Hévíz célja is az, hogy mutassa: van élet a városban, ezért is szervez a turisztikai kft. speciális őszi programsort.

Pálffy Tamás arról is beszélt, akárcsak országosan, a fürdővárosban is megnőtt az érdeklődés a kisebb szálláshelyek iránt, bővült a piaci részesedésük, éppen ezért a város marketingakcióiban erre a szegmensre is hangsúlyosan felhívják a figyelmet.

– A turisták egy része a jelenlegi helyzetben keresi azokat a szálláshelyeket, ahol szinte csak ő van, nem találkozik több emberrel; ennek és a minőségi fejlődésnek tudható be a magánkiadók sikere – részletezte az igazgató. – Ám őszre nagyon leszűkült a keresleti piac, jóval kevesebb a foglalás és a vendég a nyárhoz képest, s ez érezhető a magánszálláshelyeknél is.