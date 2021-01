Válogatás az elmúlt esztendő legjelentősebb Zala megyei tűzoltó beavatkozásaiból

Az elmúlt esztendő emlékezetes marad, és nemcsak a koronavírus-járvány miatt. Megyénkben többször kellett a tűzoltóknak jelentős erőkkel beavatkozniuk. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság összefoglalót tett közzé ezekről az esetekről.

2020. január 6-án teljes terjedelmében égett egy családi ház ötven négyzetméteres melléképülete Sármelléken, a Dózsa György utcában. A keszthelyi és a pacsai tűzoltók a lángokat megfékezték. Két nappal később 50 négyzetméteres családi házban csaptak fel a lángok Türjén, a Széchenyi utcában. A zalaegerszegi, keszthelyi, zalaszentgróti önkormányzati tűzoltók a lángokat három víz­sugárral eloltották. A beavatkozáskor a tűzoltók holttestet találtak az épületben. Még ezen a napon este Zalaszentgróton is életet követelt a lakástűz: nyolcvan négyzetméteres családi ház égett teljes terjedelmében a Csokonai utcában. A beavatkozó tűzoltók itt is holttestet találtak.

Február 2-án hulladéklerakó kapott lángra Bagola térségében. A nagykanizsai, zalakarosi, letenyei, valamint a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók a lángokat négy vízsugárral eloltották. 24-én hatvan négyzetméteres vályogház égett teljes terjedelemben Oltárcon, a Petőfi utcában.

Március 15-én társasházi lakásban csaptak fel lángok Bázakerettyén, az Iskola utcában. A tűz a tetőszerkezetre is átterjedt. A nagykanizsai, lenti és a letenyei tűzoltók a lángokat három vízsugárral eloltották. 18-án hatvan négyzetméteres lakatlan vályogház gyulladt ki Csehiben, a Petőfi utcában. A zalaegerszegi és vasvári tűzoltók a lángokat négy vízsugárral fojtották el. Egy nappal később, 19-én tizenöt négyzetméteres melléképület lángolt teljes terjedelmében Nemesszentandráson, a Kossuth utcában. A kiérkező zalaegerszegi és pacsai hivatásos tűzoltók a lángokat három vízsugárral eloltották. 21-én családi ház szobája és a hozzá tartozó erkély kapott lángra Nagykanizsán a Zemplén utcában. A tűzoltók a beavatkozást két vízsugárral kezdték meg, majd az épületbe behatolva a lakástüzet is elfojtották. 25-én száz négyzetméteres vályogház tetőszerkezete kapott lángra Lakhegyen, a Petőfi utcában. A kiérkező zalaegerszegi tűzoltók négy vízsugárral megakadályozták a tűz terjedését. Az épületből egy gázpalackot kihoztak. 31-én háromezer négyzetméter alapterületű terményszárító égett teljes terjedelmében Zalaszentgróton a Városmajor utcában. A zalaegerszegi, keszthelyi, körmendi, zalaszentgróti tűzoltók avatkoztak be, az oltást hat vízsugárral kezdték meg. A tűz következtében az épületben tárolt nagy mennyiségű gabona, valamint két munkagép is elégett.

Április 11-én 100 darab körbála égett Sármelléken, a Dózsa György utcában. A keszthelyi, pacsai, nagykanizsai, alsópáhoki tűzoltók öt vízsugárral kezdték meg a beavatkozást, majd munkagéppel az izzó részeket széthúzták, ezzel megakadályozva a tűz terjedését. 15-én száz darab körbála kapott lángra Belezna térségében. A nagykanizsai, letenyei, zalaegerszegi, murakeresztúri tűzoltók négy vízsugárral és kéziszerszámokkal avatkoztak be, majd munkagéppel a bálákat széthúzták, az izzó részeket eloltották.

Május 10-én hatvan négyzetméter alapterületű családi ház égett teljes terjedelmében Pacsán, a Fő utcán. A pacsai a keszthelyi és a zalaegerszegi tűzoltók négy vízsugárral a tüzet eloltották, majd kéziszerszámok segítségével a tetőszerkezetet megbontották.

Június 2-án negyven négyzetméter alapterületű melléképület kapott lángra Keszthelyen, a Csabagyöngye utcában. A keszthelyi és a pacsai tűzoltók három vízsugárral fékezték meg a tüzet. Az épületből három darab gázpalackot és egy-egy acetilén, illetve oxigénpalackot hoztak ki.

Augusztus 7-én melléképület égett, és a tűz átterjedt a szomszédos épület tetejére Óhidon, a Kossuth utcában. A zalaszentgróti tűzoltók mellett keszthelyi és zalaegerszegi rajok avatkoztak be. A garázsban álló személyautó teljesen kiégett, de a tűz terjedését sikerült megállítani három vízsugárral. 21-én kistehergépjármű égett Kálócfán, a Kossuth utcában. A lenti tűzoltók kettő vízsugárral avatkoztak be. Ezen a napon hatszáz négyzetméteres bálatároló égett teljes terjedelemben Zalabérben, a Zala úton, és a tűz a tároló melletti melléképületre is átterjedt. A lángok elfojtására tűzoltók érkeztek Zalaegerszegről, Keszthelyről és Sárvárról, és öt vízsugárral, kézi szerszámokkal megállították a lángok terjedését.

Szeptember 5-én kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy családi ház melléképülete Szepetneken, az Ady Endre utcában. A lángok másik melléképület tetejére is átterjedtek, de a lakóházat nem veszélyeztették. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók három vízsugárral megfékezték a tüzet. Egy nappal később szénabálák kaptak lángra ötven négyzetméteren Kisgörbő külterületén. Ide a zalaszentgróti, keszthelyi, valamint a zalaegerszegi tűzoltók érkeztek, és három vízsugárral, kézi erővel megfékezték a lángokat. 20-án edzőteremnek is helyet adó épület teteje gyulladt ki Keszthelyen, a Skála közben. A kiérkező keszthelyi, pacsai, zalaegerszegi és badacsonytomaji tűzoltók öt vízsugárral fékezték meg a lángokat.

Október 18-án este kétszintes hétvégi ház gyulladt ki és teljes terjedelmében égett Zalaegerszegen, a Bazitai úton. A tűzoltók három vízsugárral és kéziszerszámokkal megfékezték a lángokat.

November 5-én mezőgazdasági terménytároló égett Pötrétén. A lángokat a zalaegerszegi és a pacsai tűzoltók egy vízágyúval és három vízsugárral fékezték meg. 8-án kétlakásos társasházban csaptak fel a lángok Tófejen, a Hunyadi utcában. A zalaegerszegi tűzoltók három vízsugárral eloltották a lángokat. 13-án kigyulladt, és teljes terjedelmében égett egy családi ház tetőtere Miháldon, az Ady utcában. A helyi önkéntes, valamint a nagykanizsai, zalakarosi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral megfékezték a lángokat. Az önkéntes tűzoltók gázpalackot is kihoztak az épületből. 24-én 60 négyzetméteres lakóház égett teljes terjedelmében Kerecsenyben, a Deák Ferenc utcában. A gelsei önkéntes, valamint a pacsai és a zalakarosi hivatásos tűzoltók a Nagykanizsáról érkezett vízszállítóval támogatva három vízsugárral eloltották a lángokat, eközben az épületben holttestet találtak.

December elsején kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy családi házzal egybeépített, 100 négyzetméteres melléképület-együttes Nagykanizsán, az Alkotmány úton. A város tűzoltói három vízsugárral és kéziszerszámokkal megfékezték a lángokat. Gyors beavatkozásuknak köszönhetően a tűz a családi házra és a szalmatárolóra nem terjedt át. 14-én családi ház belseje égett ki Bagodban, a Rákóczi utcában. A kiérkező tűzoltók már égést, izzást nem tapasztaltak, a lakásban egy elhunyt férfit találtak. Még e napon este közel ezer szalmabála kapott lángra Nagykapornakon, a Béke utcában. A zalaegerszegi, pacsai és keszthelyi tűzoltók négy vízsugárral kezdték meg a tűz oltását, földmunkagépek igénybevételével, a beavatkozást másnapra fejezték be. Karácsony első napján, december 25-én családi ház gyulladt ki és égett teljes terjedelmében Keszthelyen, a Verébhegyi úton. A helyi és a pacsai tűzoltók a tetőt megbontva fojtották el a lángokat három vízsugárral.