Vallás a virtuális térben: online juttatják el az üzenetet a hívekhez

A hit megélése nem csak önmagában fontos az embernek, hanem közösségben is. A misék, Istentiszteletek elmaradása a templomokban azonban mégsem jelenti azt, hogy a saját magukat és hitüket erősítő gondolatokat ne éljék át a hívek. A magyarországi egyházak igyekeznek megteremti annak lehetőségét, hogy online módon, országos vagy regionális, helyi médiában eljuttassák üzeneteiket híveikhez. Keszthelyen és környékén is jellemzően ez a helyzet.

Tál Zoltán, a Magyarok Nagyasszonya plébániatemplomot érintően arról szólt, hogy nem tervezik online misék megtartását, mert országos tv-csatornán látható szentmise minden nap. A plébánia honlapja és közösségi oldala azonban elérhető, ahol azt is megtudhatják a hívek, hogy a templomot nem zárják be, ott lehetőséget biztosítanak imádságra, de a temetésen kívül minden más liturgikus cselekményt kötelesek elhagyni. Itt közlik azt is, hogy a Veszprémi Főegyházmegye élő közvetítést ad minden vasárnap honlapján és facebook oldalán.

A Kis Szent Teréz Karmelita Bazilika plébánosa, dr. Fodor János arról adott tájékoztatást, hogy szeretnének online módon is kapcsolatot tartani a hívekkel, de az ehhez szükséges feltételeket még meg kell teremteni. A templom honlapján és a közösségi oldalon azonban folyamatosan kommunikálnak – utóbbin a napi evangéliumot is közzéteszik.

Zichy Emőke, a Keszthelyi Református Egyházközség lelkipásztora elmondta, hogy tervezik, hogy a helyi közösség honlapján közvetítik majd az Istentiszteletet, de ennek feltételeit még meg kell teremteni. A tervek szerint akár már vasárnap láthatják a hívek. Addig is megfogalmazta üzenetét, mely a jelenlegi helyzetre aktuális.

-Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk a mi Urunk, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanság lelkét. A hívő embernek most kéne megmutatni az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak lelkét. A józanságba beletartozik az elővigyázatosság, az óvatosság. És van egy másik ige is, melyet a Református Egyház írt körlevelében: „legyetek józanok, hogy imádkozhassatok!” – adott lelki útravalót Zichy Emőke.

Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész elmondta, hogy a tervek szerint már ezen a vasárnapon látható lesz online Istentisztelet, melyet a gyülekezet facebook-oldalán illetve youtube-csatornán érhetnek el a hívek.

A lelkigyakorlatok, jegyesoktatások mindegyik felekezetnél elmaradnak, de a gyerekek hittanoktatása a digitális munkarendben folyamatos.

Rigó Gábor, a keszthelyi Izraelita Hitközség elnöke érdeklődésünkre elmondta, hogy a jelenlegi helyzetben internetes üzenetküldő alkalmazásban tartják egymással a kapcsolatot.

S bár nem tartozik a magyarországi történelmi egyházak közé, de ugyancsak zalai jelenléte miatt ejtsünk szót a buddhizmusról. A zalaszántói Béke sztúpa nyílt területen van, így látogatható, de a Meditációs házban minden program elmarad. Takács Éva, a Buddhista Béke-Szentély Alapítvány képviseletében érdeklődésünkre elmondta, hogy élő adásokkal jelentkeznek be, első alkalommal most szombaton a sztúpa facebook oldalán. Ekkor Parnashavari meghatalmazást adnak, ez a szertartás – tanításokkal és mantrákkal – a betegségek megsemmisítését célozza.