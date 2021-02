Valami elkezdődött az új Mura-híd ügyében

Mint arról már beszámoltunk, konkrét előrelépés történt a Murakeresztúr és a horvátországi Kotoriba közötti közúti és gyalogos híd megépítésével kapcsolatban.

A Mura felett átívelő híd és a hozzá kapcsolódó határátkelő előzetes tervezőjét nemrég választotta ki a beruházó, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF). A közbeszerzési eljárást hét cég közül a Roden Mérnöki Iroda Kft. nyerte el, nettó 57,1 millió forintos ajánlattal. A mérnöki iroda felülvizsgálja a megvalósíthatósági tanulmánytervet, elkészíti a környezeti hatástanulmányt, valamint elindítja a környezetvédelmi engedélyezési eljárást is. A projekt nem kizárólag a murakeresztúri átkelőre vonatkozik (mely egy 170 méter hosszú, négytámaszú híd lesz), hanem 1595 méter kétsávos közút, valamint 3295 méter hosszú kerékpárút kivitelezésének előkészítését is célozza. Mivel a közelmúltban magyar oldalról felmerültek más helyszínek is, a Mura menti horvát ajkú magyarországi településeket tömörítő Mura Régió Európai Területi Társulás (EGTC) közleményben állt ki az eredetileg tervezett helyszín mellett.

– A Mura Régió EGTC és a NIF konzorciumban adta be 2019. májusában a Magyarországot Horvátországgal összekötő közúti híd tervezésének pályázatát, melyet hosszú évek egyeztetése előzött meg – bocsátotta előre a Mura Régió EGTC társelnöke, Preksen László, semjénházi polgármester. – A két ország kormánya jóváhagyta egy új közúti határátkelő létesítését, amelynek feltétele az új Mura-híd megépítése, valamint a hozzá tartozó határátkelők infrastrukturális fejlesztése. A híd Murakeresztúr és Kotoriba között, a meglévő vasúti hídtól Molnári irányába, onnan nagyjából 30-50 méter távolságban, vele párhuzamosan helyezkedne el. A helyszín a több évtizedes előkészítés eredménye és mindkét fél számára a legelfogadhatóbb alternatíva. A horvátországi és a magyar oldali horvát nemzetiségű falvak lakosai, valamint a civil szervezetek kapcsolatai mellett a legfontosabb cél az, hogy a két ország határmenti gazdasági szereplőit helyzetbe hozza nem csak a Mura-régió, hanem akár Nagykanizsa, Csáktornya és Kapronca városok és térségük vonatkozásában is. A Mura EGTC elnöke, Josip Grivec – Međimurje megye alispánja – a támogatásáról biztosított minket. Mindezek mellett Cseresnyés Péter országgyűlési képviselőnk, valamint dr. Koósz Attila, tiszteletbeli horvát konzul is szívügyének tekinti a projekt megvalósulását, melynek előkészítéséhez mindketten aktívan hozzájárultak.

Preksen László hozzátette: a RODEN Mérnöki Iroda Kft.-nek 2022 végére a hatástanulmányokkal együtt komplett tervdokumentációt kell készíteni, majd csak ezt követően kezdődhetnek a kivitelezéssel kapcsolatos előkészületi munkálatok. A híd kocsipálya szélessége 10 méter lesz, melyhez 2,4 méter széles gyalogos- és kerékpárút társul, valamint egy 0,78 méter széles üzemi járda is csatlakozik, így a híd teljes szélessége 14,25 méter. Az egyeztetések során össze kell hangolni az Őrtilos-Murakeresztúr-Molnári kerékpárút (már elnyert pályázat) és az új Mura-híd tervezését, hiszen a két projekt több közös metszésponttal rendelkezik.