Életmentő orvosi eszközöket adományoztak a vadászok Szent Rafael Kórház gyermekosztályának

Videolaringoszkóppal és annak kiegészítő berendezéseivel gazdagodott a Zala Megyei Szent Rafael Kórház gyermekosztálya.

Az 1,87 millió forint értékű támogatáshoz vadászok segítségével jutott az intézmény. Az adományozó okiratot hivatalosan pénteken adták át.

Jótékonysági vadászatot rendeztek az ország minden megyéjében tavaly december 27-én, melyeken 37 millió forint gyűlt össze. A társaságok célja az volt, hogy a területükön található kórházak gyermekosztályait hiánypótló, életmentő orvosi eszközök beszerzéséhez segítsék. Az Országos Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft. ügyvezetője, Fejes László elmondta: a vadásztársadalom gondolkodását jól mutatja az összefogás, a jótékonykodás 2013 óta része a kultúrájuknak.

Hasonló akciók során eddig 47 millió forintot juttattak 16 kórháznak. Örvendetes, hogy példájukat környező országok is átveszik, és a 2021-es vadászati világkiállításnak is része lesz az önzetlen program.

A Zalaegerszegi Vadászegyesület tavaly csatlakozott először a kezdeményezéshez. Molnár Marcell elnök mindenkit biztosított, hogy idén is részt vesznek a rendezvényen. 2019-ben 53 jágert mozgósítottak, remélik, hogy most többen lesznek. A jól cél érdekében civil felajánlásokat is várnak.

A megyei kórház nevében a főigazgató, dr. Halász Gabriella köszönte meg a támogatást, s hogy ilyen formában megbecsülik az itt dolgozók munkáját. A gyermekosztály vezető főorvosa, dr. Gárdos László néhány szóban a videolaringoszkóp jelentőségéről szólt. Ezzel az eszközzel – jobb fényviszonyok mellett – a légutakat tárják fel, ami különösen szükséges az új- és koraszülöttek esetében. Bali Zoltán alpolgármester végül hozzátette: egy város életében fontos az infrastruktúrafejlesztés, az új munkahelyek létesítése, ám sok mindent megmutat egy településről, hogy milyen a közösség összefogása. Az önkormányzat továbbra is támogatja a térségben a jótékonysági vadászatot.