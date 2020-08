Útfelújításra 14,5 millió forintot költhetett el idén Iklódbödröce önkormányzata

Több út, illetve a falu főútjával párhuzamosan haladó járda is megújult nemrég a településen.

A munkálatok részleteiről Sabján Krisztián, Iklódbördőce polgármestere számolt be:

– Az volt a célunk, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő, illetve a bekötőutakat is kivétel nélkül felújítsuk. Legutóbb két olyan bekötőút aszfaltozása valósult meg, ahol nagyon elhasználódott a burkolat. Egyik a közösségi ház és a bolt közti, a másik pedig a falu felső részén lévő harangláb melletti szakasz, ami a kisvasút nyúldombi megállója felé vezet. Ezekkel bővült idén az előzetes tervünk. Összesen mintegy 13,5 millió forint támogatást nyertünk a célra, amihez egymilliót tettünk hozzá saját forrásból. Vissza van még egy rövidebb, illetve egy hosszabb szakasz, mely Szécsisziget felé vezet. Pályáztunk a Magyar Falu Programban, de nem jártunk sikerrel.

Elkészült az új, térköves járda is a település minden olyan részén, ahol erre lehetőség volt. Ez szinte a falu teljes hosszát érinti, egy rövidebb szakasz kivételével, ami nem önkormányzati tulajdonú. Sabján Krisztián hozzátette, hogy a járda felújítása három szakaszban történt meg az elmúlt néhány évben, ahogy sikerült forrást szerezni. A térköves megoldás időtállónak tartják, és így biztonságosabban lehet közlekedni a faluban. Illetve a település képe is alapjaiban változott meg, jelentősen javult ezáltal.

A polgármester elmondta még: idén a hagyományos, augusztusi falunapot a járványügyi szabályok miatt nem tartják meg. Viszont remélik, hogy a szeptemberi idősek napja már nem marad el.