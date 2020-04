Útfelújítás a zártkertekben Szécsiszigeten

A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására pályázott a település önkormányzata sikeresen. Erről és egyéb aktualitásokról is beszámolt Nagy István polgármester.

– Száz százalékban támogatott pályázatról van szó, az összköltsége 10 millió forint, 9 milliót költöttünk utak megújítására, karbantartására és 1 millió forintot vadvédelmi elemek létesítésére a kiírásnak megfelelőn – tájékoztatott Nagy István. – A munkálatokat a Deák Ferenc utca bejáratától a kilátóig tartó, közel 1,2 kilométeres szakaszon végezték el, az út bazaltterítéket kapott némi mészköves darált betonalapozással, ahol szükséges volt. Emellett a vízelvezető kifolyások tisztítását is megoldottuk. Ezen a részen ilyen nagyobb felújítás még nem történt, persze ez sem százszázalékos megoldás, de jó alap lehet a további felújításokhoz. Reméljük néhány évre megoldja a zártkerti területek jobb megközelítését. A település összterülete 620 hektár, az említett zártkerti terület ebből 66 hektár, vagyis 10 százalékot meghaladó. Összesen 88 zártkerti ingatlan található itt, mintegy 300 tulajdonossal – magyarázta.

Azt is elmondta a polgármester, hogy nagyon fontos a település életében ez a fejlesztés, mivel ez az útszakasz csak az időjárás függvényében volt járható, míg a 22 vadvédelmi elemet erre a részre jövő hónapban helyezik ki.

– Egyrészt a helyiek, az ezen a részen gazdálkodók tudnak könnyebben közlekedni ezután akár személyautóval, és fontos a településre látogató turisták számára is az útfelújítás, akik szintén könnyebben közelíthetik meg a hegyi kilátót és környezetét, ahol lehetőség van megpihenni, szalonnát sütni egy-egy túra során. A kilátót szeretnénk felújítani a jövőben, ha lehetőség lesz rá – tette hozzá.

Szécsisziget több pályázaton is sikeresen szerepelt az elmúlt időszakban, ezek idén már a megvalósítás szakaszába lépnek. A koronavírus-járvány miatt több kérdés felmerül itt is, mint mindenhol a kivitelezések terén, de remélik, mielőbb visszatér az élet a megszokott kerékvágásba és haladnak a vállalásokkal.

– A faluprogramban sportparkot alakíthatunk ki a faluház udvarán – folytatta. – Ezt szeretnénk mindenképpen idén megvalósítani. Egy másik kiírásban 17 millió forintot nyertünk el a mellékutcáink aszfaltozására, ilyen munkákat tavaly is végeztünk el. Most a Temető és a Petőfi utca teljes hosszban megújul majd, illetve folytatjuk a Kastély és Kossuth utca rendbetételét is. Továbbá információs és utcanévtáblákat helyezünk ki a faluba, illetve 2 millió forint értékben szereztünk be a közterületek rendben tartásához szükséges eszközöket: fűnyírót, sövényvágót és fúrógépet – sorolta.

A koronavírus-járvány kapcsán Nagy István arról is szólt, hogy örömére szolgál, hogy a faluban élők, az idősek is, akik a lakosság közel egyharmadát teszik ki, komolyan veszik az előírásokat, fegyelmezetten viselkednek, megfogadják az ő, a falugondok, a szociális gondozók szavait és megértéssel viselik a változásokat. A településen, ahogy több más helyen is, folyamatosan látják el a lakókat egészségük védelme érdekében mosható, vasalható, többször használatos maszkokkal, amelyeket jövő hét elején kezdenek kiosztani.