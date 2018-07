Utcabál és főzőverseny a Liszói falunapon

Falunapot rendeztek szombaton a dél-zalai településen. A község lakóit színes programokkal várta az önkormányzat.

A falunap reggel vette kezdetét a tónál, ahol a IV. Golub László Emlékversenyre került sor, melyen közel 50-en vettek részt. A délutáni programot istentisztelet nyitotta, majd kulturális műsor következett helyi és meghívott fellépőkkel. A közös vacsora után a sztárvendége Delhusa Gjon lépett a színpadra, akinek koncertje után utcabál következett. Novák Csaba polgármester úgy véli: a falunap a település egyik legfontosabb eseménye – akkor is, ha Liszó közösségi élete kifejezetten pezsgő.

– Jó a közösség, s hogy ez így legyen, azért igyekszünk mi magunk is tenni. Hála Istennek, a helyi vállalkozók, foglalkoztatók ebben partnerek, igazából ezt a falunapot is szinte teljes egészében ők finanszírozták – mondta el a polgármester. – Tavasszal hagyományőrző disznóölést rendezünk, van férfi- és nőnap, nyugdíjas találkozó, aztán jön a falunap, amit rockfesztivál követ, szeptemberben pedig a kórusok találkozóját rendezzük meg. Azt gondolom, ez a pezsgő kavalkád érzékelhető azon is, hogy ha eladó sorba kerül egy jó állapotú beköltözhető ház, akkor az hamar el szokott kelni.

A jövő remélt fejlesztései közül Novák Csaba a szennyvízrendszer kiépítését (erre már van ígéretük is) és a településre bevezető, illetve azt átszelő út mihamarabbi felújítását említi. Mindehhez azonban természetesen, anyagi forrás, állami szerepvállalás is kell.