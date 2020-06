Utakat újítottak fel, illetve járdák és épületek rekonstrukciójára pályáztak Szécsiszigeten

Belterületi utakat újítottak fel nemrég a faluban, melynek polgármestere, Nagy István további tervekről is beszélt.

A Belügyminisztérium által önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton 14,5 millió forintot nyert el az önkormányzat utak fejlesztésére.

– A Temető, a Kossuth és a Petőfi utcák aszfaltozására, rendbetételére használtuk az összeget – tájékoztatott Nagy István. – A munkálatokat a lenti Zalaroad Kft. végezte el, a teljes költség meghaladta a 17,5 millió forintot, vagyis ehhez az önkormányzatnak 2,5 milliós saját forrással is hozzá kellett járulnia. Ezzel idén mintegy 500 méter hosszban újultak meg a falu útjai.

Hozzátette: fontos a faluban a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, az elmúlt évtizedek elmaradásait pótolva igyekeznek Szécsiszigetet vonzóvá tenni a turisták számára, illetve az esetleges újonnan beköltözőknek is. Egyúttal pedig élhetőbbé teszik a falut a helyiek számára.

– Ezen túlmenően a Magyar Falu Program keretében két pályázatot is benyújtottunk – folytatta Nagy István. – Az egyik járdák felújításához kapcsolódik, és az építőanyag beszerzését hivatott segíteni. Pozitív elbírálás esetén a Rákóczi utca, a templom, illetve a sportpálya közti mintegy 220 méter hosszú járdaszakasz felújításához szükséges anyagokat szerezzük be a pénzből. A munkák egyéb költségeit saját forrásból finanszírozzuk. A tervek szerint térköves burkolatot kap majd a járda. A másik pályázat a közösségi ház teljes felújítására nyújthat megoldást. Ez az épület immár 120 éves, otthont ad a könyvtárnak, a digitális programpontnak, valamint a civil szervezetek székhelye is itt van. A tetőszerkezet megújítása és a nyílászárók cseréje korábban már megvalósult, most a további munkálatokra nyílik lehetőség: külső szigetelésre, akadálymentesítésre, a villamosrendszer cseréjére, a központi fűtés modernizálására.

A falu harmadik pályázata az Andrássy–Szapáry-kastélyt érintené.

– Fontos közösségi színterünk a kastély, az ott dolgozó munkatárs foglalkoztatásának meghosszabbítására is pályázunk – mondta ennek kapcsán a polgármester. – Emellett ugyancsak a közösségi tereket érinti az az eszközbeszerzési pályázatunk, melynek keretében a kastély magtárszárnyába kívánunk 130 széket és 20 asztalt vásárolni.

A benyújtott pályázatok értéke összesen mintegy 30 millió forint. Nagy István arról is beszélt, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezés Szécsisziget költségvetésében is hiányt okoz.

– Egyetlen bevételünk a műemlék kastély látogatásából és turistaszállóként való üzemeltetéséből fakad – közölte.

– Az innen származó bevételekkel a járványhelyzet miatt nem számolhatunk, csak azután, ha feloldják a jelenlegi szabályozásokat. Ez a kiesés is hozzájárult ahhoz a döntésünkhöz, hogy idén nem tartjuk meg a hagyományosan augusztus első hétvégéjére eső Szapáry Napok rendezvényt, amire nem is lenne lehetőségünk, hiszen az ilyen programok lebonyolítását augusztus 15-ig nem engedélyezik.