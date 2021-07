Utakat újítanak fel Csesztregen

Teljes szélességében megújul a község belterületén a Dózsa György út aszfaltburkolata. A felújítást a Magyar falu program támogatásával, mintegy húszmillió forint értékben végzi a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev Klára rárontott a saját nemzetére

A munkálatok a hét végére be is fejeződnek. A felújítást a burkolat állapota mellett az is indokolta, hogy a Dózsa György utca viszonylag jelentős forgalmat bonyolít – többek közt menetrendszerinti autóbuszjáratok is közlekednek rajta -, hiszen ott található a Kerkai Jenő Általános Iskola és a Tündérkert Óvoda, de ebben az utcában van az önkormányzati hivatal és a település egészségháza is.

A felújításról a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs vezetője, Pécsi Norbert Sándor tájékoztatott. – Az 540 méteres útszakaszt érintő munkálatok részeként teljes szélességben aszfalt kopórétegcserét végeznek a szakembereink, továbbá az út mellett lévő parkolók burkolata is új aszfaltréteget kap – részletezte az osztályvezető.

– A munkák elvégzése négy napot vesz igénybe, ezen időszak alatt sebességkorlátozás és jelzőlámpás forgalomirányítás mellett fél pályán halad a forgalom. Pécsi Norbert Sándor a térséget illetően egy másik felújításról is szólt. Mint mondotta, a Dózsa György úton zajló munkálatokat követően – és szintén a Magyar falu program keretében – megkezdik a 7418-as jelű, Külsősárdot és Csesztreget összekötő út 7,2 kilométeres szakaszának burkolatjavítását is.

Ez utóbbi azonban nem jelent teljes hoszszúságú felújítást, a közel 120 millió forintos költségkeret csak a legrosszabb állapotban lévő szakaszok burkolatjavítását teszi lehetővé. – A munkálatok részben érintik Külsősárd, Belsősárd és Resznek település átkelési szakaszait is – folytatta a kommunikációs osztályvezető.

– Az előkészítő munkák, azaz a burkolat marása már folyamatban van. A nagyfelületű javítások során jellemzően a települések közötti szakaszokon történik teljes szélességben kopórétegcsere, míg az átkelési szakaszokon felületi bevonat készül. A munkálatok alatt sebességkorlátozás és szükség szerint jelzőlámpás forgalomirányítás mellett fél pályán haladhat majd a forgalom.

Az aszfaltozási munka az időjárás függvényében előreláthatólag 2021. július 8. és 15. között valósul meg, a felületzárási munkákra pedig várhatóan augusztus végén, szeptember elején kerül sor.