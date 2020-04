Út közben a Szűzanya oltalmába ajánlotta a híveket az újudvari plébános

Arányi Zoltán plébános elbiciklizett illetékességi területe valamennyi templomához, és közben a Szűzanya oltalmába ajánlotta a híveket.

Az újudvari, homokkomáromi és gelsei plébános a filiákkal együtt 8 település híveit szolgálja, és a kilimáni, a gelsei, a gelseszigeti, a homokkomáromi, az újudvari, a korpavári, a hosszúvölgyi és a fűzvölgyi templom tartozik illetékességébe. Az ezek közti, körülbelül 60 kilométeres távot két nap alatt tette meg az atya.

– Sajnos mostanság a hívek nem járhatnak templomba, így az Isten házai üresek – mondta Zoli atya, akiről korábban megírtuk, hogy a kerékpározás mellett a hegymászásnak is hódol. – A keresztényeket azonban nemcsak fizikai, hanem lelki közösség is összeköti, s úgy gondoltam, ha mindegyik templomot felkeresem (a püspöki rendelet értelmében most csak Újudvaron és Gelsén misézek, de a járványvédelmi előírásoknak megfelelően hívek nélkül), és imádkozom ott a közösség híveiért, ehhez én is hozzájárulhatok a magam szerény módján. Mivel mindhárom plébániának Szűz Mária a védőszentje, kézenfekvő volt, hogy a híveket a Szűzanya oltalmába ajánlom. Útközben is imádkoztam, minden út menti kereszt vagy temető mellett a Miatyánkot, Üdvözlégyet és Dicsőséget mondtam el, tehát az egész úgy működött, mint egy modern kori sportos rózsafüzér. Persze imádkozhattam volna otthon is, de úgy érzem, jobb így, hogy a biciklizéssel beletettem a magam áldozatát is – főleg, hogy elég szelesek voltak azok a napok…