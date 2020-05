Út- és járdafelújításokat terveznek Zalalövőn

A helyi közlekedési infrastruktúra javítása érdekében pályázott a Magyar Falu Programhoz a város önkormányzata. Tervezik a Rákóczi utca aszfaltozását, valamint a Kossuth úti járda térkövezésének folytatását is.

Minderről Gyarmati Antal polgármester beszélt, aki azt is hozzátette: a helyi közlekedési infrastruktúra terén bőven akad még tennivaló. Az egyik legrosszabb állapotú burkolat a Rákóczi utcában található, amely a szélsőséges időjárási körülmények, továbbá a használat következtében nemcsak töredezetté vált, megsüllyedt és kátyúsodott, de egyes pontjain már az aknafedlapok is annyira kiemelkedtek, hogy az a közlekedést veszélyezteti. Problémát jelent az is, hogy az útpadka felmagasodása, felületi egyenetlensége miatt a csapadékvíz az útról nem jut el a kétoldali árkokba, ezért a burkolat út széli részei az elmúlt évek során teljesen kimosódtak, ami a további folyamatos állagromlás melegágya.

– Bár az elmúlt időszakban történtek kisebb javítások a burkolati felületen, de az alapvetően kátyúzás volt csupán – mondta a polgármester. – A teljes elhasználódás megelőzése érdekében szükségesnek látjuk ennek a 340 méter hosszú szakasznak a mielőbbi felújítását, amihez a Magyar Falu Program révén szeretnénk a szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani.

Gyarmati Antal azzal folytatta: a kisváros önkormányzata már be is nyújtotta pályázatát, mint ahogy a járdafelújítási program folytatásához is megigényelték az állami támogatást.

Ez utóbbi fejlesztést a város fő gyalogosközlekedési útján, a Kossuth utcához tartozó járda egy több mint száz méteres szakaszán, a Városvég és Ifjúság utcák közötti, rendkívül egyenetlen, és így szintén balesetveszélyes részen valósítanák meg. A munkálatokat értelemszerűen ugyanúgy térkövezéssel képzelik el, mint amellyel a Kossuth utca egyéb szakaszain is megvalósult már a felújítás.