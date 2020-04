Üres utcák és tavaszi pompa Hévíz belvárosában! (videó)

Tettünk egy rövid sétát Hévízen, ahol szintén március közepétől új időszámítás kezdődött, a világjárvány miatt kiürült az egyébként nyüzsgő kisváros, üres utcákat és csak néhány gyalogost láthattunk kedd délelőtt.

A termelői piac igaz nyitva volt, pár árust és vásárlót láthattunk.

A tulipánszőnyeggel díszített híres hévízi sétányon, csak a csodaszép virágok szirmai pompáztak egymás ellen versenyezve a tavaszi napsugarakért.

A busz-pályaudvaron is csak egy busz várakozott, egyetlen utassal a váróban. Szokatlan csend jellemezte Hévíz utcáit április 21.-én, az egyébként egész évben zsúfolt utcácskák, most nyugodt és békés hangulatba várták az arra tévedő néhány gyalogost. Reméljük hamarosan visszatér a megszokott nyüzsgő élet szeretett zalai városunkba is, addig is fogadják szeretettel rövid videónkat és ne feledjék Hévíz Mindenkit megvár!