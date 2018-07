Ünnepeltek a dél-zalai közösségek – Egyre fontosabbak a falunapok, s felértékelődik az együtt töltött idő

A két dél-zalai településen a közösség ünnepe volt a szombat: Nagybakónakon falunapot, Fityeházon pedig elszármazottak találkozóját és gyermeknapot is rendeztek.

Utóbbi rendezvényre – amelyet a fityeházi községi önkormányzat, a horvát nemzetiségi önkormányzat, a Fityeház Fejlődéséért Közalapítvány, valamint a murakeresztúri római katolikus plébánia szervezett – a sportpályán került sor. Az esemény megnyitóján Sárvári Ferenc alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője, Szász Gyula római katolikus plébános és Tatai István polgármester mondott beszédet.

– Fontosak ezek a rendezvények, mert minden ilyen közösségépítő funkcióval is bír – jelentette ki Cseresnyés Péter. – Összehozzák a falu apraját-nagyját, a barátokat, rokonokat, lakjanak akár a környező településeken, akár távolabb. Manapság ez a legfontosabb, hiszen a mindennapokban egyre kevesebb az együtt töltött idő.

Ezt követően Szász Gyula plébános ugyancsak a közösség erejéről beszélt egy példázattal, Tatai István pedig a település lakóinak összefogásra való jó képességét méltatta. Ezt követően kulturális műsorra került sor, s az érdeklődők megtekinthették Gredics Péter hadtörténeti kiállítását, illetve Rákos Nóra 5. osztályos tanuló grafikáit és festményeit is.

Nagybakónakon is programokkal várták a településen élőket. Itt Molnár Józsefné polgármester elmondta: településükön hozzávetőleg 400 ember él, tehát kis közösségről beszélünk, ennek ellenére a korábbi 5-6-tal szemben most 10 csapat és baráti társaság nevezett a hagyományos főzőversenyre, ami nagy öröm a számára. Gondoltak a fiatalokra is: nekik egyebek közt trambulin és vízifoci kínált felhőtlen kikapcsolódást. Azt is megtudtuk tőle: nyertes pályázatok révén belterületi, zártkerti és külterületi utak felújítása indul hamarosan a községben.

A falunap keretében bemutatták Gaál Zsuzsanna: Az Őrségi Konyha kincsei című könyvét, a sztárfellépő pedig az Unique együttes volt. A napot utcabál zárta.