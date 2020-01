Uniós kötelezettség a hangterhelés csökkentése, így van esélye az M7-es mellett élőknek

Van remény rá, hogy több év után végre meghallgatásra talál az M7-es autópálya mellett élő paliniak kérése.

Mint arról már többször beszámoltunk, az autópályán elhaladó járművek miatt keletkező, a közeli lakott területen hangsúlyosan érzékelhető kellemetlen zajok kiküszöbölése érdekében a településrész érintett lakói hosszú ideje próbálják elérni, hogy a szakaszon zajvédő fal épüljön. Az ügy már több képviselői cikluson át húzódik, s eddig nem sikerült eredményt elérni.

Mint arról lapunkat Gábris Jácint, Palin jelenlegi önkormányzati képviselője (Éljen VárosuNK! Egyesület) tájékoztatta, számos képviselő tárta már a közgyűlés elé a problémát, köztük ő is, nem is egyszer. Legutóbb a zajszintmérések megismétlését kérte, mert korábban a hétvégi időszakban mértek a szakemberek. Mint megfogalmazta: reménysugárként értékeli, hogy nemrég avval keresték meg a polgármesteri hivatal illetékes osztályától, hogy ha sikerülne legalább 500 támogató aláírást összegyűjteni Palinban, akkor nagy eséllyel megépülhet a régóta áhított zajvédő fal. Az aláírásgyűjtés már folyamatban van, és hétvégén is folytatódik. A lehetőség azért nyílt meg, mert hazánk európai uniós kötelezettsége a környezeti zajterhelés mértékének szinten tartása, illetve a további csökkentés érdekében a zajvédelmi intézkedési tervek elkészítése.

Kiemelt képünk illusztráció!