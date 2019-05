Ülésezett a Lenti Kistérség Többcélú Társulásának tanácsa

Soros ülést tartott a Lenti Kistérség Többcélú Társulásának tanácsa. A polgármesterek több beszámolót is tárgyaltak.

Elfogadták a 2018-as költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót. Horváth László, a társulás elnöke elmondta: a kistérség 50 településén 20 970 ember élt a múlt év elején. Ötszáz főnél kevesebben 40 településen laktak ekkor, míg az 500–1000 lakosú kategóriában 7, az 1000 fő felettiben pedig 3 települést tartottak számon a kistérségben. A társulás bevétele 29,5 millió forint volt tavaly, a kiadása pedig 28,5 millió forint. A települések továbbra is 1200 forint/fő/év tagdíjat fizetnek. Tavaly 1,6 millió forint költségvetési maradvány is keletkezett, mely teljes mértékben felhasználásra került. A dologi kiadások jelentős része – több mint 21 millió forint – a központi orvosi ügyelethez kapcsolódik. Tavaly új ügyeleti személygépkocsit is vásárolt a társulás, ami 3,8 millió forintba került.

Az ülésen elfogadták a 2018-as belső ellenőrzési tevékenységről szóló tájékoztatót is, csakúgy, mint a térségi feladatokat ellátó Kolping Gondozási Központ tevékenységének éves beszámolóját.