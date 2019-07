Újudvar fejlődéséért tevékenykedő civileket tüntettek ki a falunapon

A település nem csak arról ismert, hogy szorgos, egymásért és a faluért aktívan tevékenykedő emberek lakják. Hanem arról is, ha mulatságra nyílik lehetőség, megragadják s élvezik a vidám perceket.

Többször adtunk hírt különböző fejlesztésekről az elmúlt hónapok során is, amelyeknek köszönhetően épül-szépül a dél-zalai falu. Többek közt nagyobb út- és járdafelújítások valósultak meg, ám a korszerűsítések végére nem került pont. Szeptemberben ismét nagy beruházást avatnak fel Újudvaron: a helyi és környékbeli termelőknek, kézműveseknek teret adó piacot.

Nemcsak korszerűsítések­ből, hanem közösségépítő rendezvényekből sincs hiány a községben, amelyek során a hétköznapok fáradalmait pihenik ki az újudvariak. A legnagyobb ünnep a falunap, amelyet idén is megrendeztek. Jakab Sándor, Újudvar polgármestere elmondta: olyan közösségek, emberek élnek a településen, akikre mindig lehet számítani.

– Ha munkáról van szó, ami a falu fejlődését segíti, vagy arról, hogy a hozzánk látogató vendégek méltó fogadtatásban részesüljenek és otthon érezzék magukat, mindig lehet számítani a lakóinkra. Mindannyian, a testülettel együtt nagyon büszkék vagyunk az újudvari emberekre és a nálunk működő, aktív civil közösségekre, egyesületekre – mondta Jakab Sándor.

A falu talán legrégebbi, 100-120 tagot számláló közössége a Nova Curia Civil Egyesület, amely 2007-ben alakult. A szervezet többgenerációs, a tevékenysége is sokrétű, azonban közös pont köztük, hogy mindannyian a faluért, egymásért tevékenykednek. Jakab Sándorné, az egyesület elnöke jelezte azt is: az önkormányzattal szorosan együttműködve dolgoznak, kölcsönösen segítik egymást.

– Legaktívabb csoportunk a dalkört alkotó szépkorúak, akik számos, távolabbi településen is öregbítik a falu hírnevét a fellépések révén. A legnehezebb a fiataljainkat „megmozgatni”. Nekik még szükségük van arra, hogy kitáruljon számukra a nagyvilág, és kitekintsenek a falun kívülre is. Ami pedig a középkorú, illetve a felnőtt generációt illeti, helytállunk a munkánk során és otthon is, ám a helyi rendezvényeken, amiben csak lehet, számíthat ránk a település. Továbbá évente egyszer összejövünk és kirándulni megyünk a közösségépítés jegyében – fogalmazott Jakab Sándorné.

Újudvaron a falu vezetése mellett nem csak a helyi, civil közösségek várták a vendégeket. Hanem számos, távolabbi település művészeti csoportjai, előadói is, akiknek köszönhetően éjszakába nyúló programkavalkádon lehetett mulatni szombaton a faluban.

A rendezvény nem csupán vidámságban bővelkedett. Ki­tüntetéseket is átadott a település vezetése a legérdemesebbeknek. Fliszár Károly főesperes-plébános, Stamler Lajos művész-tanár és György Pál, a töltőüzem korábbi vezetője kapott elismerést munkájáért. Utóbbi díjazott – mint a méltatásban elhangzott – vezetőként és magánemberként sokat tett azért, hogy „épüljön-szépüljön” a falu. Stamler tanár úr a községért végzett szellemi, aktív és kulturális munkájáért, Károly atya pedig – aki hat éven át, 1999-ig szolgált plébánosként a településen és a környező falvakban – rengeteg dolgot tett Újudvarért, az emberekért. Neki köszönhető a Szent Rita-tábor létrejötte is, részt vett aktívan a faluház, az iskola, a templom, a plébánia felújításában is.