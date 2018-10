Újszerű élményt kínált Dobronak a Maradunk, mulatunk rendezvénnyel

Nótakörök, citeraegyüttesek és tán­c­csoportok léptek fel azon a szórakoztató és identitáserősítő esten, amelyet szombaton tartottak a muravidéki község művelődési házában.

A Maradunk, mulatunk című rendezvényt hagyományteremtő szándékkal szervezte meg a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. A program egyrészt a határon túli magyarság nemzeti öntudatának erősítését szolgálta, másrészt ezzel a műsorral akartak köszönetet mondani azon hagyományőrző és amatőr művészeti csoportok tagjainak, akik egész éves munkájukkal méltóképpen reprezentálták a térség magyar szokásait.

Soós Mihály, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet új igazgatója elmondta: a fellépő csoportok tagjai elfoglaltságaik miatt gyakran egymás műsorát sem tudják megtekinteni, most erre is szerettek volna alkalmat biztosítani. A program keretében így azt a „Ferku báttya pincije” című hagyományőrző zenés-nótás műsort is előadták, amelyet több muravidéki művelődési egyesület összefogásával, a Nemzeti Vágta keretében Budapesten mutattak be először, s amely a legnagyobb Kárpát-medencei lovasprogram szervezőinek díját is elnyerte.