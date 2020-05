Újra tele gyerekekkel az óvoda Újudvaron

Több hét szünet után újra benépesül a község óvodája. Az intézmény ráadásul a szülők kérésére nem limitált gyereklétszámmal működik majd: korlátozás nélkül minden apróságot fogadnak, akire a család nem tud vigyázni.

A járványhelyzetben az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatása szerint a hazai óvodák-bölcsődék mintegy felét zárták be, mert a szülők közül csak kevesen vették igénybe a gyermekelhelyezést. A többi intézmény ügyeleti ellátást biztosított, de limitált gyereklétszámmal, csoportonként legfeljebb öt lurkóval. És a szülőknek nyilatkozniuk kellett, hogy gyermeküknek nincs fertőző betegségük.

Az elmúlt napokban az élet újraindulásával azonban változott a helyzet, egyre többen térnének vissza dolgozni, és vinnék újra óvodába a gyermeküket. Az újudvari óvodában az országban az elsők közt döntöttek úgy, hogy ismét teljes létszámmal fogadják a gyerekeket.

Jakab Sándor, Újudvar polgármestere elmondta: fontos szempont volt a szülők kérése.

– Egyre többen állnak munkába a járvány után – fogalmazott Jakab Sándor. – A törvény értelmében maximum öt gyereknek kellene biztosítanunk az óvodai ügyeletet, de nem hagytuk figyelmen kívül a szülők kérését, akik beadvánnyal is fordultak hozzánk. Úgy döntöttünk: csütörtöktől minden gyermeket ellátunk az óvodában, de persze szigorú óvintézkedések mellett: a szülők nem léphetnek be az intézménybe. Az óvónők a kapunál veszik át a gyerekeket, akik kéz- és lábfertőtlenítés után mehetnek be az épületbe. Fokozatosan növekszik a létszám, a jövő hét elején már közel 80 százalékos kihasználtsággal fog működni az óvoda.

A polgármester hozzátette, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának az óvoda nyitása előtt levélben jelezték a szándékukat. Illetve közben szigorú fertőtlenítést is végeztek az intézményben, a csoportszobákban és a játékokon egyaránt.

Csütörtökön már kora reggel érkeztek a gyerekek az oviba, hiszen több szülőnek időben be kell érnie a munkahelyére. Ódorné Farkas Magdolna kisebbik fiával, a hatéves Marcival érkezett az intézménybe.

– Nagy segítséget jelent mindannyiunknak, hogy ellátják a gyermekeinket – mondta az anyuka. – Sok szülő dolgozik, többeknek nincs kire bízniuk a gyereket, vagy a nagyszülőket nem szeretnék ezzel terhelni. Megfelelő környezetet és ellátást biztosítanak nekik az óvodában, így mi, szülők nyugodtan tudjuk végezni a munkánkat, mert biztonságban tudhatjuk őket.