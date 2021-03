Újra otthon, újra digitálisan – Hogyan alkalmazkodtak a zalai családok a helyzethez?

A legutóbbi kormányrendelet értelmében hétfőtől újra digitális oktatásra álltak át az általános iskolák, s bezártak az óvodák. A középiskolások és egyetemisták az eddigiekhez hasonlóan továbbra is online formában tanulnak. Az óvodákban és a közoktatási intézményekben biztosítanak felügyeletet, amennyiben a szülők igénylik. Körképünkben otthon tanuló családot, kistelepülési önkormányzatot és városi iskolát kérdeztünk a szigorításokról, amire a járvány továbbterjedése miatt volt szükség.

Zalaegerszeg

Bátai-Bebesi Lili szeptemberben kezdte az első osztályt a zalaegerszegi Ady-iskolában. Nővére, Panna harmadikos. A kislányok tavaly már kaptak ízelítőt az otthontanulásból, Lili az iskola-előkészítő feladatait otthon oldotta meg óvodásként. Szüleiknek nem újdonság a felügyelet megszervezése, ám munka mellett nekik sem könnyű.

– Szerencsém van, mert rugalmas a munkaidőm, mostantól egy hónapon át délutánonként megyek be dolgozni – mondta ottjártunkkor Bátai Péter, a Zalaegerszegi Televízió operatőre. – Feleségem kedden és csütörtökön van velük, neki szabadságot kell kérnie. Hétfőn, szerdán és pénteken velem jönnek ebéd után a munkahelyre, hogy ne maradjanak egyedül.

– Az online órák délelőttönként vannak, ebéd után a házi feladatokat oldják meg – folytatta az apuka. – A lányok ügyesek, jól kezelik a számítógépet, ezzel nincs gond. A kisebbikre jobban kell figyelni, ő még annyira nem önálló. Ha egy időben vannak az órák, akkor külön szobába vonulnak el, és kettejük között futkozunk. A nagyszülőket ebben az időszakban nem látogatjuk, vigyázunk az egészségükre. Pedig jól jönne az ő segítségük, de tudomásul vesszük, hogy ez a helyzet.

Más szülők érdeklődésünkre elmondták: van, aki távoli rokonhoz viszi el a négy kisiskolás gyermeket, valaki a nagyobb testvérre bízza a kisebbet, mert nem tud egész hónapra elszabadulni a munkahelyéről. A home office-ban dolgozók az otthon végzendő munka mellett pillantanak rá gyermekeikre.

Keszthely

A tavalyi év tapasztalatai és gyakorlata alapján, valamint a bejelentéstől az átállásig eltelt néhány napos felkészülési idő révén semmiféle fennakadást nem okozott a digitális oktatásra való átállás a Ranolder János Római Katolikus Általános Iskolában.

– Hétfőn reggel 8 órakor elindultak online módon az órák. Sem a szülők, sem a mi részünkről semmilyen probléma nem adódott – összegezte a helyzetet Őry Gábor igazgató. – A többgyermekes családoknál okozhat nehézséget az online tanórák egyidejűsége, de az iskola ebben is segít: elektronikusan megküldik a tananyagot. Néhány család jelezte csupán, hogy ilyen nehézségeik vannak, de ezzel ők is meg tudták oldani az otthoni tanulást. Ez most olyan helyzet, hogy már látjuk az alagút végét, hiszen csak három hétről van szó, és jön a tavaszi szünet.

A keszthelyi iskola igazgatója azt is elmondta, hogy bár tudnák biztosítani az iskolában gyermekek felügyeletét, ezt eddig egy család sem kérte. Azok a szülők, akik nem tudnak otthon maradni gyermekükkel, nagyszülők segítségét veszik igénybe. Mindegyik család másként éli meg ezt a helyzetet, de mint az iskolaigazgató is elmondta, s a tapasztalatok is bizonyítják: Keszthelyen és környékén kevés gyereknek kértek iskolai felügyeletet a szülők.

A keszthelyi Somogyi Ákos és felesége kétgyermekes szülők. Kisebbik lányuk óvodás, nagyobbik második osztályos. Mivel az apa munkája nagy részét otthonról is el tudja látni, s emellett meg tudták oldani, hogy váltott műszakban dolgozzanak a feleségével, ezért valamelyik szülő mindig otthon tud lenni a kislányokkal. Az édesapa azt is elmondta, hogy kisiskolás gyermekének nincsenek online tanórái, hanem feladatokat kapnak elektronikus úton, s a megoldásokat kell visszaküldeni.

Külsősárd

A digitális oktatás elsősorban azoknál a családoknál okozhat nehézséget, ahol a tárgyi feltételek nem biztosítottak. Nincs otthoni internetelérés, vagy nincsenek birtokában a szükséges informatikai eszközöknek. A feltételek biztosításában akár az önkormányzatok is közreműködhetnek, s nem egy olyan zalai településről tudunk, ahol igyekeztek is ebben segítséget nyújtani.

– A helyi Digitális Jólét Pont rendelkezik szabad informatikai eszközökkel, amiket fel tudtunk ajánlani olyan helybéli családoknak, akiknél megkönnyíthettük vele a digitális oktatásban való eredményes részvételt – mondta Gasparics Győző, Külsősárd polgármestere.

– Van laptopunk, több táblagépünk, amiket, miután a könyvtár, s így értelemszerűen a Digitális Jólét Pont sem tarthat nyitva, jelen pillanatban nem is tudnánk használni. Arra gondoltunk, hogy a szolgáltató önkormányzat eszményének is megfelelve ezeket az eszközöket most átadjuk a családoknak. Már tavaly tavasszal is így tettünk, s azóta is tartjuk ezt.