Újra lesz Anna-búcsú a lukahegyi városrészben

Röpke egy hét alatt fergeteges bulit szerveztek szombat délutánra-estére a lukahegyiek: lakosok és szőlősgazdák. E szilárd alapra jövőbeni rendezvények egész sorát tervezik építeni.

Pedig a kora délutáni zuhé alaposan rájuk ijesztett, de csak a kezdést tudta késleltetni, kárpótlásként viszont enyhített a rekkenő hőségen.

– Várakozáson felüli volt az érdeklődés, csak a Lukahegyi utcából előzetesen 115 résztvevőt regisztráltunk. Már egy éve tervezgettünk egy közösségi összejövetelt, hiszen egyre többen költöznek ki a panelházakból a természet közelébe, jelenleg 29 család él a mi dombvonulatunkon is.

Csak a pandémia miatt halogattuk eddig a megvalósítást, de egy héttel ezelőtt úgy döntöttünk, nem várunk tovább. Mi tagadás, kőkemény munka volt a közterület-foglalástól kezdve a programokon át a ellátásig mindent pár nap alatt megszervezni, de szerencsére segítségünkre volt Gecse Péter, a részönkormányzatunk vezetője, Horváth Miklós, a Besenyő a 2000-es években Alapítvány elnöke, valamint a Besenyő és Öreghegy Polgárőr Egyesület – tájékoztatta lapunkat Polgár Tibor, a rendezvény főkoordinátora, a településrészi önkormányzat lukahegyi képviselője.

– Mindenki örült a találkozónak, főleg, hogy közben elhatároztuk, felélesztve a régi besenyői hagyományt, Anna-búcsúként tartjuk meg, s ekként folytatjuk a jövőben is – tette hozzá Polgárné Kuti Gyöngyi, elárulva, hogy a szervezés oroszlánrésze a családban maradt. Jövőre már akár búcsúi szentmisét is tartanak – három út menti kereszt található a területükön, s esetleg árusok jelentkezését is elfogadják. Amin nem változtatnak: a karon ülő kisgyermektől a legidősebb hegylakóig mindenki talál kedvére való programot. Aminek a megszervezése szintén nem kis feladat, hiszen első alkalommal is több mint 20 gyermek nyűtte az ugrálóvárat vagy éppen szlalomozott a bóják között az úttesten kialakított bringapályán. Tehették, biztonságban voltak, hiszen az öreghegyi polgárőrök a buli idejére lezárták a forgalom elől a Lukahegyi út felső szakaszát.

Szerencsére szép számmal akadtak segítői is a Polgár családnak. A három kondér pincepörkölt Szekér Mónika irányítása alatt Vinczéék portáján készült. Kivette a részét a munkából Lukahegy első állandó lakója, Peti Marianna is, aki családjával 25 évvel ezelőtt az apósa birtokának szomszédjában lévő vályogházat vásárolta meg.

A gyerkőcök számára jókora „csupa csoki” torta is készült, nem maradt el a fagylalt és a sok nevetésre okot adó, cukorkával, csokival tömött pinata, alias pinyáta „felrobbantása” sem.

Bár kaptak a lukahegyiek némi anyagi támogatást is, nagyobb részt saját forintjaikból teremtették elő a feltételeket, adták össze a pénzt, sütöttek süteményt, pogácsát, amely mellé saját készítésű szörpjeiket és legjobb boraikat tették az asztalra, sőt maguk fabrikálták a dekorációt is.

Mint Horváth Miklós, az alapítvány elnöke fogalmazott: „így vált a lakók és gazdák társaságából igazi közösség”.