Újra látogatható a piac Lentiben

Szombattól újra látogatható a piac a városban. Erről tájékoztatott Horváth László polgármester.

Az országos veszélyhelyzet kihirdetését követően március 19-én függesztette fel a város vezetője a piacon való árusítás lehetőségét. Az azóta eltelt időszakban a kereskedőket mentesítette az önkormányzat a bérleti díj fizetése alól.

– Úgy döntöttem a jelenlegi helyzetre való tekintettel, hogy újra meg tudjuk nyitni a piacot – fogalmazott Horváth László. – Éreztük az igényt erre, főként a kis- és őstermelők részéről, akiket a napokban értesítettünk erről a lehetőségről, de kipakolhatnak az egyéb termékeket árusítók is. A nyitás előtt a piactér egész területét fertőtleníttettük az árusok és a vásárlók védelmében. Korlátozást is életbe léptettünk: a 65 év felettiek csak 10 és 12 óra között látogathatják a piacot, kérjük, hogy ezt tartsák be.

A polgármester hozzátette, hogy a piactéren lévő pavilonok tulajdonosai eddig is nyitva tarthattak a szabályok szerint, de az alacsony forgalom miatt többségében zárva maradtak ezek az árusítóhelyek.

– Munkatársaimmal folyamatosan figyeljük a piac működését, és ha szükségét látjuk, hogy korlátozó intézkedéseket vezessünk be, akkor ezt megtesszük mindannyiunk biztonsága érdekében – zárta szavait Horváth László polgármester.