Újborok mustrája a novai szőlőhegyen

Bár a tisztulási folyamat még nem ért véget, ám a borok már kiforrtak, így lassan meg lehet kezdeni az első fejtéseket. Többek között ezeket szűrték le a gazdák a göcseji község melletti szőlőhegyen tartott bormustrán.

Nován ötödik alkalommal tartottak Márton-napi programot, amelynek keretében a résztvevők végigjárják a falut övező dombhátakat, hogy pincemustra során az új borokkal ismerkedjenek. Ezt megelőzően azonban egy ünnepi ceremóniát is tartottak, a pinceszemle első helyszínén, Székedli Szabolcs birtokán a helyi plébános, Kiss György megszentelte az újborokat.

– Az első Márton-napi programot még 2014-ben rendeztük meg, akkor bővebb tartalommal – mondta Lendvai Jenőné polgármester. – Időközben kiderült, hogy mire van leginkább igény a helyiek részéről, így ma már főként azokra a tevékenységekre korlátozódik a nap. Tartottunk közös reggelit, ennek során többek között libatepertővel és libazsíros kenyérrel is kínáltuk a résztvevőket, ebédre pedig liba helyett kacsasültet szolgáltunk fel.

A mustra során öt pincében tettek látogatást, s annak ellenére, hogy csapadékban szegény volt a nyár, valamennyi érintett gazda jó vagy legalábbis elfogadható termésmennyiségről számolt be, s persze vörös és fehér bort egyaránt kínáltak kóstolásra. Hogy ezek közül melyik sikerült jobban, azt még az elkövetkezendő időszak dönti el, mindenesetre az eddigi tapasztalatok igen biztatóak. A borok teljesen kiforrtak, bár a tisztulási folyamat egyelőre még nem fejeződött be, az első fejtéseket azonban már így is lassan el lehet kezdeni. A gazdák véleménye szerint az évjárat az átlagosnál jobbnak ígérkezik, remélik, hogy ezt a tavaszi borverseny is megerősíti majd.