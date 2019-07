Újabb óvodát újítanak fel Nagykanizsán

Újabb óvoda szépül meg a dél-zalai városban. Már javában dolgoznak a szakemberek a Palini városrész óvodájának felújításán, amely nemcsak esztétikusabb, modernebb lesz, hanem a bővítésnek köszönhetően nagyobb is.

Mint arról korábban beszámoltunk: a belvárosban lévő, Kossuth téri óvoda a Területés településfejlesztési operatív program jóvoltából, mintegy 120 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatásból szépült meg. A felújítás során szigetelték a tetőt, kicserélték a nyílászárókat, a korszerű fűtésrendszer kiépítése mellett napelemeket is felszereltek, továbbá a csoportszobák bútorzata is megújult. Ám ezáltal a kanizsai kisgyermeknevelő intézmények modernizálására nem került pont. Rodekné Hederics Erika, a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. ügyvezetője elmondta: a Terület- és településfejlesztési operatív program lehetőséget teremt arra, hogy további családbarát, munkába állást segítő fejlesztéseket valósítsanak meg Nagykanizsán óvodai, bölcsődei intézmények esetében.

– Az óvodafejlesztési projekt összköltsége több mint 258 millió forint – mondta Rodekné Hederics Erika. – Uniós forrásból valósulnak meg a korszerűsítések, a támogatások pedig vissza nem térítendőek. A Kossuth téri tag­óvoda mellett Palin városrész tagóvodája is ebből a finanszírozásból újul meg. Utóbbi intézményben már dolgozik a kivitelezést végző, nagykanizsai Gejzír Kft. Nagy munkát igényel az intézmény modernizálása. A Palini Tagóvoda régóta vár már felújításra és bővítésre is. Új épületszárnnyal gazdagodik a jelenlegi épület, amelyben egy modern csoportszobát is kialakítanak. Szintén régi cél volt, hogy torna­szoba legyen az óvodában, valamint új vizes­blokkok is. Ezek szintén megvalósulnak, csakúgy mint a nyílás­zárók cseréje, energetikai korszerűsítésként napelemmel látják el az óvodát, valamint szigetelik a homlokzatot, és új lesz a tetőszerkezet is. Mindezek mellett akadálymentessé válik az intézmény.

Az ügyvezető elmondta: az új épület falai már állnak, a régi épületben pedig cserélik a nyílászárókat, és a szigetelés előkészítési munkálatai is zajlanak. A beruházás összköltsége – a Kossuth téri óvodához hasonlóan – szintén jelentős összeg, több mint 105 millió forint. A kivitelezéssel a tervek szerint a közeljövőben végeznek a szakemberek.

– A jelenlegi uniós programozási időszakban a már említett intézmények felújítása történt, valamint történik meg, azonban a következő ciklusban újabbak modernizálására is sor kerülhet – folytatta Rodekné Hederics Erika. – 2021-től új programozási időszak kezdődik, vélhetően lesznek újabb, a fő tematikus célokhoz illeszkedő családbarát intézkedések is. A város számára mindig fontos volt, hogy megújítsa intézményeit. A karbantartásokra, a kisebb beavatkozásokra rendszeresen sor került eddig is. A nagyobb, támogatással zajló beruházások, a kormány családbarát intézkedései jóvoltából valósulnak majd meg a jövőben is. Fontos hangsúlyozni azt is, hogy a bölcsődei fejlesztések keretében a Napraforgó és a Rózsa bölcsőde is megújult az említett programnak köszönhetően, a projektek összköltsége meghaladta a 357 millió forintot. Szintén százszázalékos támogatottsággal, amelynek köszönhetően az önkormányzatnak saját forrást nem kell biztosítania. A fejlesztések során az energetikai korszerűsítéstől az esztétikai beavatkozásokig számos területen korszerűsítették az épületeket – összegezte az ügyvezető.

Rodekné Hederics Erika jelezte: a bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése szintén a családbarát intézkedések részét képezi. Ennek köszönhetően jelenleg is folyamatban van újabb támogatási kérelmek előkészítése, majd benyújtása. Mindez azt jelenti, hogy első ütemben újabb 237 millió forintot fordítanának új bölcsődei férőhelyek létesítésére. Ezt követően pedig egy jóval nagyobb támogatásra, mintegy 800 millió forintra nyújt be még az idén támogatási kérelmet Nagykanizsa. Így további, összességében több mint egymilliárd forintot fordítanak új bölcsődei férőhely létesítésére a városban.