Újabb nyilvános szentmisék és református istentiszteletek Zalában

A veszprémi és a szombathelyi egyházmegyét követően a kaposváriban is lehet már nyilvános szentmisét tartani, erről rendelkezett Varga László megyés püspök.

Zalában Zalaegerszeg, a Nyugat- Balaton, Lenti és Letenye után mától Nagykanizsán és térségében is lehetnek nyilvános alkalmak. A főpásztor ugyanakkor arra kéri az idősebb, illetve gyengébb egészségű testvéreket, hogy továbbra is maradjanak otthon, és a szentmise-közvetítések, valamint személyes imádságaik által kapcsolódjanak be lelkileg az egyház életébe. Varga László körlevelében azt írta, csak azok a templomok tarthatnak nyitva, amelyekben gondoskodni tudnak a gyakran érintett felületek tisztán tartásáról és fertőtlenítéséről, s ahol a belépőknek kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítanak. Mindeközben a reformátusok is kinyitották a templomajtókat.

Vasárnap, Budapest és Pest megye kivételével, megnyíltak a református templomok kapui, s két hónap kényszerű szünet után ismét nyilvános istentiszteletet tartottak a lelkipásztorok.

Hévíz

Hévízen Péntekné Vizkelety Márta lelkész a maszkban helyet foglaló hívek előtt hálát adott Istennek, hogy a járvány elkerülte a gyülekezet tagjait, és azért imádkozott, hogy a város, az ország, a nemzet és a világ győztesen kerüljön ki a koronavírussal vívott harcból.

Máté evangéliumából idézve igehirdetésében azt mondta, ami most történik, azt bizonyítja, nem a bűnös embereké a hatalom az élet felett, hanem egyedül az Úré, Istené. „És ez számunkra örömet, békét, megnyugvást ad”, fogalmazott a lelkipásztor.

– Most nagyon fontos, hogy Isten népe, a hitben élő ember szólítson meg másokat. Olyan világ jött el, amelyben az eddig hit nélküli ember is fogékony, ezt tapasztaltam az elmúlt két hónapban számos alkalommal – mondta Péntekné Vizkelety Márta. – Menjünk hittel, szívvel keresztelni, mondjuk el az evangéliumot, hívjuk meg az embereket a megtérésre. Mondjuk el, hogy Isten mellett az ember erőt, örömöt és szeretetet kap.

A lelkész hangsúlyozta, bennünket az Úr boldognak szeret látni, de azért tenni is kell, hogy a nehézségek között békességünk legyen. Hiszen Jézus megígérte: „… és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig”, s ez lehet mindannyiunk bizodalma a jövőben baj, nehézség és akár járvány esetén is.

A református templomban a tiltások utáni első nyilvános istentiszteleten mintegy 30 hívő vett részt, és mint Péntekné Vizkelety Márta elmondta, az idősebbek jelezték, ők továbbra is a helyi televíziós közvetítések révén csatlakoznak lélekben a gyülekezethez, de ha minden rendben megy, pünkösdkor már jönnek.