Újabb három IC+ kocsi állt forgalomba a szombathelyi és a zalaegerszegi vasútvonalon

Augusztus 2-től újabb három IC+ közlekedik a szombathelyi és a zalaegerszegi vasútvonalon – tájékoztatott hétfőn a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága.

Mint írták, a húsz nemzetközi vonalra gyártott új IC+ kocsival együtt így már harmincnégy új járművel találkozhatnak a vasúttársaság utasai. A MÁV kormányzati támogatással valósítja meg a saját fejlesztésű IC+ kocsik gyártását célzó programját, amely a járműállomány fiatalítását, minőségi cseréjét szolgálja a távolsági és nemzetközi forgalomban.

Mindegyik kocsi a sikeres álló- és emelt sebességű futópróba, valamint az utasok nélküli próbaüzem után kapja meg a hatósági engedélyt és állhat forgalomba. Most az új széria 12., 13. és 14. kocsija együtt teljesítette a próbáit, így együtt is indultak útnak. Az első belföldi IC+ kocsik a Zalaegerszeget, Szombathelyt és Veszprémet Budapesttel összekötő Göcsej és Bakony InterCity vonatokban közlekednek – áll a vasúttársaság közleményében.

A Balatonnál is lehet utazni az új kocsikon a nyáron, ezek az Aranypart/Ezüstpart expresszvonatokon (Sátoraljaújhely/Záhony–Balatonszentgyörgy) és a Kék Hullám gyors­vonatokon is közlekednek. A déli parton a többcélú teres 2. osztályú kocsikon, az északi parton termes 2. osztályú kocsikon utazhatunk. Augusztus közepétől pedig Zalaegerszeg és Szombathely után a Kelet-Magyarország megyeszékhelyeit érintő, Nyíregyházára közlekedő InterCityken is találkozhatnak az utasok az addigra elkészülő újabb kocsikkal.

Az első húsz, saját forrásból összeállított, új generációs Inter­City kocsi forgalomba állását követően tavaly augusztusban kezdődött a hetven, belföldi forgalomra tervezett IC+ gyártása. Az új kocsik kormányzati és vállalati források felhasználásával a MÁV-Start Szolnoki Járműjavítójában készülnek. Az új szériában 35 másodosztályú, akadálymentesített, többcélú teres kocsit és 35 első és prémium osztályú járművet gyártanak.

A MÁV tájékoztatása szerint az új generációs InterCity kocsik számának folyamatos növelése az elöregedett járművek kiváltása mellett lehetővé teszi a megújuló IC-hálózat kiterjesztését, további megyeszékhelyek, vidéki nagyvárosok bevonását a minőségi

vasúti szolgáltatásba.