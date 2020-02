Újabb avatóünnepség a gébárti Kézművesek Házában, most galériával gazdagodtak

„Mindig vannak itt olyan emberek, akik nemcsak mernek álmodni, de van erejük, kitartásuk valóra is váltani az álmokat” – mondta Balaicz Zoltán polgármester péntek délután a gébárti Kézművesek Háza új galé­riájának avatásán.

A polgármester számba vette a Gébárti-tó környékén megvalósult és tervezett beruházásokat, amelyek összértéke eléri a 772 millió forintot. Megemlítette a Boldogasszony-kápolnát, a Kárpát-medencei sírjelek parkját és a Kézművesek Háza bővítését. Ez utóbbi tavaly 130 millió forintból valósult meg, pályázati támogatással és a város 15 millió forintos hozzájárulásával. A Fülöp Tibor építész által megálmodott, alakjában jurtát idéző, ragasztott fa tartószerkezetű, 12 méter átmérőjű épület földszintjén kapott helyet a 6 méter átmérőjű jurta, a galéria kialakítására pedig a város további kétmillió forintot adott.

A folytatásban Sáros László György, a Makovecz Imre Alapítvány kuratóriumi tagja szólt a galérián megnyílt állandó kiállításról, amit Makovecz Imre Zalához kötődő tevékenységének szenteltek. Felidézte: a magyar organikus építészet megteremtője is azt vallotta: az építés az emberépítéssel kezdődik, az autonóm emberével. Egy házzal a lelkünk és közösség is épül.

Szintén a galérián kapott helyet az az állandó tárlat is, amely Szelestey László néprajzkutató pásztorhagyományokat feltáró munkásságát mutatja be. Ugyanitt a statikus látnivalók mellett mozgóképek is fogadják a látogatókat, köszönhetően annak a televíziónak, amelyet a megyeszékhelyi Ferr-Nivo ügyvezetője, Major Gábor ajándékozott az intézménynek.

Az ünnepélyes gébárti avatás kapcsán Prokné Tirner Gyöngyi részletesebben beszélt a jurta körüli térben megnyílt kiállításról is. A Bárányok gyapjából című tárlaton nemezből készült viseletek, bábok, ékszerek, illetve honfoglalás kori hímzett zsákok, növényfestékkel színezett ruhák láthatók, bemutatva négy művész munkáit. Dr. Al-Absi Seifné Buváry Hajnalka, Góczán Judit, Horváth Éva és Venczelné Danyi Judit alkotásait láthatja itt a közösség, a tárlat június elsejéig tekinthető meg. A nemezes időszaki kiállítás tárgyai mellett képek sokaságán követhető nyomon, hogy miként készült a honfoglalás millecentenáriumán, 1996-ban a jurta. A megnyitó alkalmából Fülöp Tibor építész a Boldogasszony- kápolnáról és Makovecz Imre tevékenységéről tartott rövid ismertetőt.