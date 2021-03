Újabb adományok érkeztek Keszthely egészségügyi dolgozóinak

Újabb adományt vittek vállalkozók és fiatalok a város egészségügyi dolgozóinak. Az akció december óta tart, azóta nagyon sokan álltak a jó ügy mellé.

Horváth Tamás önkormányzati képviselő, az Ifjúsági Kerekasztal alelnöke emlékeztetett, decemberben az egyik legnagyobb hazai, keszthelyi székhelyű édességgyár jóvoltából mintegy 500 csomag szaloncukrot vittek a kórházba és a mentőkhöz, más vállalkozás minőségi kapszulás kávékat ajánlott fel, és karácsonyfát is állítottak a kórházban, egy termelő és egy dekorüzlet adományaként.

A minap pedig 4-4 pulzoximétert és vérnyomásmérőt, háromszáz FFP2-es maszkot, továbbá nővérruhákat, takarókat, lepedőket rejtettek a dobozok, amelyeket önkéntesek vittek el az intézményekbe.

– Gondoltunk arra is, hogy az áldozatos munkát végző, és most már nagyon fáradt egészségügyi dolgozóknak legyen részük egy kis kényeztetésben, ezért masszázskuponokat is tartalmazott a csomag – mondta Horváth Tamás – Ezzel is szeretnénk megköszönni a munkájukat, helytállásukat, áldozatvállalásukat.

A képviselő arról is beszélt, a három hónap alatt a tervezett összeget a tárgyi felajánlásokkal együtt megduplázták a csatlakozott magánszemélyeknek és vállalkozásoknak köszönhetően, és nem túlzás azt állítani, megmozdult a város.

– Bebizonyosodott, a jótékonyság hatalmas erővel bír – folytatta a képviselő -, s nem csak ebben az akcióban, hanem a karácsony előtti városi adománygyűjtéskor is megtapasztalhattuk ezt. Köszönet illeti mindazokat, akik segítettek, adakoztak, a jó ügy mellé álltak. Erre az összefogásra, pozitív szemléletre a jövőben is alapozhatunk, és nem csak hasonló kezdeményezéseknél, hanem más, ugyancsak fontos ügyekben is.