Új vasfüggönyt húzott a járvány a bödeházi határra

A helyi turizmus fellendítésén dolgozó faluvezetésnek is újra kell gondolnia idei terveit, miközben megérkeztek a kultúrpajtába az új bútorok. A határ szlovén oldalán élő barátokkal most megszakadtak a kapcsolatok, de gondolatban már tervezik az „újranyitó” partit.

– Felelős polgármesterként a jelenlegi helyzetben mindenképpen újra kell tervezni az évet – kezdte Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere. – A járvány a falu életére is komoly kihatással van. De tervezni kell, csak nagyon sok a bizonytalanság, hiszen nem tudjuk, mikor változnak meg újra a körülmények, s mikor tud visszaállni a megszokott rend, vagy mikor alakul ki egy új. Az otthon maradás hozhat jót is, most ráérünk gondolkodni arról, hogyan tovább. Furcsa, hogy lezárták a határt itt a településen, a Hetés Barátság parknál. A szlovéniai barátainkkal már az „újranyitó” partit tervezzük, pedig ki tudja, hol lesz az még – Szlovéniában már bevezették a lakhelyelhagyási tilalma. A Mesés Hetés zöldút tervezése során sokszor hallottunk arról, hogy milyen volt, amikor nem lehetett átmenni a határon a vasfüggöny időszakában. S most meg is tapasztaljuk.

A polgármester hozzátette, hogy Bödeházán eddig havonta találkoztak a falu lakói, elmentek az összejövetelekre a nagymamák az unokákkal, de a mostani havi hírlevelükbe azt kellett írnia, hogy ne találkozzanak az emberek.

– Közösségi és közösségben hívő emberként persze ki kellett találnom valamilyen megoldást – folytatta. – Létrehoztuk a Bödeháza – Online zárt Facebook-csoportot, ahol tudunk beszélgetni egymással, s ide kerülnek a friss hírek. A következő időszakban fontos lesz egymás segítése, nemcsak fizikálisan, de mentálisan is. Az esetleges karanténok során a polgármester kötelessége a falubeliek ellátásáról gondoskodni. Ezt is tervezzük már a képviselőtársakkal, Végi Zsuzsannával és Büki Lajossal.

Bedő Andrea elmondta: vásároltak kültéri bútort a kultúrpajtába, használtan, és önkéntes munkával tervezték felújítani, de most ezt is át kell ütemezni. A település fellendülését a turisztikai szektoron keresztül képzelték el, amely most világszerte visszaesett. Így egyelőre meghiúsulnak a tervezett rendezvények, és a hetési tájbolt újraélesztése is.

– Sajnos a Hetés vendégül lát! program rendezvényeit sem tudjuk megtartani májusban, ha április végéig nem történik változás, pedig már elkezdtük a rendezvény szervezését. Augusztus 20-án Hetés bemutatkozási lehetőséget kapott a zalaegerszegi skanzenben, én lélekben már készülök rá. Október 3-án szeretnénk megtartani a hetési őszi vásárt, amelyhez viszont kézművesek, termelők és termékek kellenek. Mindezt elő lehet készíteni, dolgozni tudunk online is – mondta a polgármester.

A falvak önellátására vonatkozóan Bedő Andrea azt mondta: a négy hetési település képes lenne erre, s a jelen helyzet lendíthet a folyamaton. Mindenki, akinek kertje van, többet termelne, és az élelmiszer-tartósítás is előtérbe kerülhetne.

– Ha segítünk egymásnak, közösen átvészelhetjük ezt az időszakot, és a vidéki életforma, a kiskert újra megbecsült lehet – zárta szavait.