Új táncokat tanulnak a kanizsai Swans Balett- és Tánciskola táborában

Repülnek a copfok és ütemes ritmusra járnak a lábak a Swans Balett- és Tánciskola nyári táborában, ahol idén is több tucat kislány sajátít el új táncműfajokat.

A héten a húszéves intézmény balettes és mazsorett növendékei vakációznak együtt. Pulai Lászlóné, az iskola vezetője elmondta, nagyon népszerű a tábor. Idén is több turnust kellett indítani, annyian jelentkeztek.

– Igazi közösségkovácsoló programokkal várjuk a gyerekeket – fogalmazott. – Sokkal könnyebben tanulnak táncot is oldott körülmények közt, laza hangulatban, mint tantermi falak közt.

Modern- és kortárs táncstílusok, új koreográfiák, fellépés és szórakoztató időtöltések sokasága tarkítja a hetet.

– Nem csak akkor élénkülnek fel a kislányok, amikor táncolhatnak. Akkor is, amikor a két terápiás kutya, Pedró és Pabló látogat el hozzájuk – ezt Pulai Dorottya pedagógus mondta. – A kézműves időtöltések, mint az agyagozás és a horgolás is kedvelt foglalkozás, de a péntekig tartó táborban még sok meglepetés vár a huszonöt kislányra, például Pepi bohóc is bekopogtat.

A 5–13 éves lányok azonban annak is örülnek, ha sokat „barátnőzhetnek”. Ezt az egyik leányzó, Csarankó Luca mondta, aki több új barátot szerzett már a táborban.

– A kedvenc mesém, az Elena zenéjére is együtt táncoltunk – csacsogta a kislány. – De az még jobb volt, hogy a sorversenyeken nagyon ügyesek voltunk.