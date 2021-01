Új szakot is indít a keszthelyi Georgikon-kar

A keszthelyi Georgikon Kar most már a Szent István Egyetem részeként várja a felvételizőket. Az eddigi szakkínálat kiegészült, s továbbra is mindhárom képzési szintre benyújthatják jelentkezésüket a leendő hallgatók.

Felsőoktatási szakképzési, alap-, valamint mesterképzési szakokat is indít szeptembertől a Georgikon. A képzési kínálatban nem lesz változás, megmarad az eddigi szakstruktúra, sőt, ki is egészül. Újraindul egy korábban népszerű képzés: a gyógy- és fűszernövény felsőoktatási szakképzési szak, melyet azoknak is ajánlanak, akik akár csak hobbiból, saját maguk és családjuk számára szeretnének ilyen növényeket termeszteni.

– A gyógy- és fűszernövény felsőoktatási szakképzés mellett a turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzést sem csak a középiskolásoknak, hanem az idősebb korosztályoknak is ajánljuk, elsősorban azoknak, akik a falusi turizmus és az agrárturizmus terén szeretnék bővíteni ismereteiket. Tehát felnőtteket is szívesen látunk, akik levelező formában tanulhatnak – hívta fel a figyelmet dr. Dublecz Károly dékán. A bor- és a lovasturizmus, a falusi vendéglátás is nagyobb szerepet kap a képzésben. A turizmus-vendéglátás szakon belül az egészségturizmussal kapcsolatos ismeretek továbbra is hangsúlyosak lesznek.

– Továbbmegy a szőlész-borász és a kertészmérnök képzés, ezekben erősödni fogunk, az egyetemhez fog tartozni a badacsonyi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet február elsejétől, ők is részt vesznek a kutató- és oktatómunkában – tette hozzá a dékán.

A mostani jelentkezési időszak más, mint az eddigiek, a kar a járvány miatt nem tudott nyílt napokat szervezni, csak online módon tudja bemutatni képzéseit a felvételizőknek.

– Az integráció nem változtatott azon, hogy továbbra is a keszthelyi Georgikon az ország egyetlen Balaton-parti campusa, ahol magas színvonalon lehet elsajátítani a szakmai ismereteket és ahol a családias légkörből és a campus adottságaiból adódóan életre szóló élményekkel, felejthetetlen egyetemi évekkel lesznek gazdagabbak a hallgatók – emelte ki Dublecz Károly. A már mesterképzési szakot végzettek pedig a doktori iskolába is jelentkezhetnek a Georgikonra. KÁ

Dr. Dublecz Károly dékán

Fotó: Keszey Ágnes