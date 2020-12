Új ravatalozó épül a Göcseji úti temetőnél Zalaegerszegen

A Modern Városok Program keretében a Mindszenty út megvalósítása programelem sorai közt támogatja a kormány a Göcseji úti temető ravatalozójának újjáépítését, amelyre 311 millió forintot fordítanak.

Erről tegnap helyszíni sajtótájékoztatón számolt be Balaicz Zoltán polgármester, a felújítási források előteremtéséhez segítséget nyújtó Vigh László országgyűlési képviselő, Bali Zoltán alpolgármester, Bognár Ákos, a városrész önkormányzati képviselője és Horváth István, a Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója. A felújítás során új ravatalozó épület készül, a régit már el is bontották. Az új épületre Németh János Kossuth-díjas keramikusművész tervezett domborművet. Az elmúlt időszakban a főbejárathoz közeli ideiglenes ravatalozó szolgálja a temetéseket és kegyeleti aktusokat.

Mint elhangzott: a Göcseji úti temető idén száz esztendős, összesen 8000 sírhelyet gondoznak itt, a befogadóképessége immár korlátozott, a 25 év után meg nem váltott, illetve a családi és az előre megvásárolt – koporsós temetést szolgáló – sírok állnak rendelkezésre, valamint a folyamatosan bővülő urnafal, tájékoztatott Horváth István, a VG Kft. ügyvezetője, hozzátéve: Herczeg András nyugállományba vonult vezetőt is köszönet illeti, hiszen még ő kezdte el szorgalmazni a felújítást. A városban évente mintegy 500-600 temetés zajlik, ebből a Göcseji úti sírkertben kb. 200-300 kegyeleti aktust bonyolítanak le. Ehhez ad méltó környezetet az új ravatalozó a hozzá vezető, burkolatában is megújuló úttal. A beruházás keretében a főbejáratnál található virágárus bódét is kicserélik.