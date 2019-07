Új parkolót avattak Belsősárdon

Falvakban élni egészen más, mondhatni jobb életminőséget jelent, mint a nagyvárosi lét. Egy kistelepülés egészségesebb, nyugodtabb, biztonságosabb környezetet biztosít polgárai számára – hangsúlyozta a vasárnap megtartott belsősárdi falunapon Vigh László ország­gyűlési képviselő.

A politikus az újonnan létesített temetői parkoló avatásakor beszélt minderről, hozzátéve: az ország vezetésének az a célja, hogy szolgáltatások és infrastruktúra terén ugyanazokat a megélhetési feltételeket biztosítsák a helyben maradni és boldogulni szándékozó kistelepülések lakóinak, ami egy városi ember számára ma természetes. Ehhez lehet eszköz a Magyar falu program, amely pályázati kiírásaival négy éven keresztül biztosít fejlesztési lehetőségeket az ötezer fős lélekszám alatti települések számára. Vigh László azt is kiemelte, természetesen a falu- és vidékfejlesztési program a négy év leteltét követően sem fejeződik be.

A temetői parkoló létesítésének fontosságáról, illetve magáról a beruházásról Vida József polgármester beszélt. Elmondta, hogy a mintegy száz lakosú Belsősárd különleges helyzetben lévő település, hiszen a temetője magától a falutól, a lakott helyektől távol, ugyanakkor a hatalmas tranzitforgalmat lebonyolító 86-os főközlekedési útvonal mellett fekszik. Miután a közlekedési szabályok értelmében utóbbin nincs parkolási lehetőség, ez folyamatos gondokkal járt, s időnként – mint legutóbb tavaly ősszel is – méltánytalan helyzeteket teremtett. Az önkormányzat ezért kiemelt céljának tartotta a temetőhöz vezető út mellett, a vízelvezető árok lefedésével, egy térkövezett parkoló kialakítását, amit tavaly ősszel kezdtek meg, s a közelmúltban sikerült is befejezni. A jelenleg mintegy 200 négyzetméteres parkoló 16–18 jármű befogadására alkalmas, ugyanakkor meglévő terület birtokában szükség esetén tovább is növelhető, ám az anyagi forrás egyelőre ilyen mértékű fejlesztést tett lehetővé.

A köszöntőbeszédeket követően Lendvai Zoltán rédicsi plébános áldotta meg az új létesítményt, amit a nemzeti színű szalag átvágásával az országgyűlési képviselő és a polgármester közösen avatott fel. A falunapi program folytatásaként veterán járművek érkeztek a település szabadidőparkjába, illetve ugyanott kulturális és szórakoztató programokon vehettek részt az érdeklődők.