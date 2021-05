Új lemezborítást kap az íjászpark Zalalövőn

Folyamatosan újítja fel a helyi íjászparkot a Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület. A civil szervezet által bázisként használt, és különböző rendezvényeknek helyet adó városi objektumban jelenleg az épületen dolgoznak a szakemberek.

Ottjártunkkor a tetőhéjalás cseréje zajlott, hiszen az egyik legnagyobb problémát az elöregedett palaborítás okozta. Csonka Ferenc, az egyesület elnöke úgy fogalmazott: bár prioritás náluk a hagyományőrző tevékenység, de azért olykor eljön az idő, amikor a régit ki kell dobni.

– Így van ez az épület tetőzetével is, abban bízunk, hogy az a lemezborítás, amire cseréljük a palát, sokkal tartósabb és időtállóbb lesz – magyarázta. – A munkálatokra a Leader Program pályázatán nyertünk 3,5 millió forintot. Amikor az igényünket beadtuk, még úgy számoltunk, hogy ez az összeg elég lesz a héjalás cseréjére és a színpad fedésére, ám közben annyira elszaladtak az árak, hogy a tervünket csak úgy tudjuk megvalósítani, ha egyes munkafolyamatokat magunk végzünk el. Csak az anyagköltség 30 százalékkal nőtt, amit előre nem láthattunk, s így nem is kalkuláltunk vele. Szerencsére ez egy összetartó közösség, sok tagunk van, aki tevőlegesen is részt vesz a felújításban, így maradéktalanul meg tudjuk valósítani eredeti szándékunkat.

Csonka Ferenc azt is hozzátette: az íjászpark korszerűsítése egy tudatosan átgondolt, hosszú, éveken át zajló folyamat eredménye. Már korábban befejeződött a villamosítás, a vezetékes ivóvíz kivezetése a parkhoz, az út kialakítása, illetve egy kemence építése is. Ezt követően nyúltak hozzá az épülethez, előbb a meglévő adottságokra alapozva, némi átalakítással létrehoztak egy fűthető, téliesített helyiséget, most pedig a tetőhéjalás felújításának ideje jött el, ami a borítás cseréje mellett a tetőfáét is magába foglalja.

Az egyesületi elnök kérdésünkre szólt továbbá arról is, hogy jelenleg számolnak egyik legfontosabb programjuk, a pünkösdi vásár és a hozzá kapcsolódó rendezvények megtartásával, ám azt egyelőre nem tudják megmondani, hogy milyen körülmények között szervezhetik meg a rendezvényt. Hiszen a május végi jogszabályi környezet még nem ismert.