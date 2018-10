Új külsőt kap a kilimáni községháza

Szinte nem telik el úgy esztendő, hogy a falu központi épületének számító községházán korszerűsítések, esztétikai modernizációk ne történnének. Tavaly belül építették újjá a házat, ezúttal pedig kívül szépítik meg.

A községháza, amely a polgármesteri hivatal és a közösségi helyiségek mellett nagyszabású rendezvényeknek is otthont ad, több, mint száz esztendeje épült. Az évek pedig nyomot hagytak rajta, ezért már régi vágya volt a település vezetésének a ház helyrehozatala. Azonban kívül-belül egyszerre felújítani nagy költséggel járt volna, amit a takarékos és tudatos pénzügyi gazdálkodással sem tudtak volna megvalósítani.

– Ezért úgy döntöttünk, több lépésben újítjuk fel az épületet – hangsúlyozta Pusztai Szabolcs, Kilimán polgármestere. – A belső rekonstrukció már tavaly megtörtént. Nagyobbrészt önerőből: hatmillió forintot fordítottunk rá a költségvetésből, emellett további hárommilliót az adósságkonszolidációban nem érintett települések részére biztosított állami támogatásból. Ezek jóvoltából számos dolgot tudtunk modernizálni a házon. Még korábban új tető épült, később a vizes falakat műanyag lemezekkel alászigeteltük, a nagyobb termeket elválasztó falakat elbontottuk, kicseréltük a szélfogó párás plafonját. Ám megújult a villamos hálózat is, illetve esztétikusak lettek a belső helyiségek a járólapozás és a festés révén. Vásároltunk új bútorokat is a helyiségekbe. A rendezvénytermet pedig olyan arculatúra alakíttattuk, hogy az méltó helyszínt biztosít a különböző, közösségi programoknak.

A falu vezetője hozzátette: a testülettel közösen úgy döntöttek, a belső rendbetétel befejeztével a ház külső reno­válását sem hagyják figyelmen kívül.

– Az állagmegóvás miatt is fontos volt, hogy mihamarabb nekilássunk a munkának – folytatta a polgármester. – Az északi oldalt lefestjük, az utcafronti részt szigeteljük, a homlokzatot felújítjuk, továbbá a falu nevét és a címerét impozánsabb, hangsúlyosabb formában jelenítjük meg az épületen. A déli részen viszont mindössze apróbb javításokat végzünk. A munka jól halad, a tervek szerint az október 27-i falunapi rendezvényünkre el is készül. A nagy mulatság után sem lesz kihasználatlan a ház, mivel azt követően a népszerű őszköszöntő vetélkedőt és a hagyományos nyugdíjasnapot tartjuk meg – összegezte Pusztai Szabolcs.

Nemcsak Kilimán központjában, hanem a falu más részein is történtek korszerűsítések az elmúlt időszakban. A temető kerítésének kopott fa- és betonelemeit újrafestették. A Lujza-hegyen lévő fogadalmi keresztet is felújították, szintén saját forrásból. Ezekkel és a községháza renoválásával együtt a kétmillió forintot is meghaladja a különböző fejlesztések értéke a dél-zalai kistelepülésen.