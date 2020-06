Új köntösben ábrázolta a klasszicizáló világot Giorgio de Chirico

A XX. század elején teret nyert képzőművészeti irányvonal, az antik ideálokat álmokkal, misztikus és szimbolikus képzetekkel egyesítő metafizikus festészet megteremtője s egyben talán legjelentősebb képviselője is volt az 1888 és 1978 között élt olasz Giorgio de Chirico.

Az érzékkel fel nem fogható, tudatalattiból felbukkanó jelenségeket, szorongásokat és félelmeket ábrázoló képeinek köszönhetően a szürrealizmus egyik előfutárának tartott olasz művész alkotásaiból még márciusban, néhány nappal a koronavírus-járvány megjelenése előtt nyílt kiállítás Lendván, így a 45 képet felvonultató tárlatot a pandémiás korlátozások miatt heteken át nem is tekinthették meg a művészetpártolók. A járvány szlovéniai enyhülésének köszönhetően május ötödikével azonban újra megnyithatta kapuit a látogatók előtt a kiállításnak helyet adó Galéria és Múzeum, a hónap végétől pedig a két állam – Magyarország és Szlovénia – bilaterális megállapodásának eredményeként hazánk állampolgárai karanténkötelezettség nélkül utazhatnak a szomszédos ország területére, így előttük is megnyílt a tárlat megtekintésének lehetősége.

A metafizikus művész elnevezésű tárlat annak A világhírű képzőművészet óriásai a lendvai várban című sorozatnak fejezeteként látható október 31-ig a Galéria és Múzeumban, amelynek köszönhetően többek között Francisco de Goya, Marc Chagall, Pablo Picasso, Rembrandt van Rijn, Alfons Mucha, Oskar Kokoschka,vagy éppen a magyar származású Victor Vasarely alkotásait is az érdeklődők elé tárhatta már az intézmény. Az 1888. július 10-én a görögországi Vólosz városában született, nemesi származású olasz Giorgio de Chirico festményei és grafikái egy bolognai magángyűjtő, Daniele Brandini jóvoltából láthatóak Lendván, a képek az ő tulajdonát képezik.

– Az olasz mester, Giorgio de Chirico a metafizikus művészet megalkotójaként és egyben talán legjelentősebb képviselőjeként írta be nevét a képzőművészet aranykönyvébe – mondta a tárlat kapcsán Pisnják Atilla, a Galéria és Múzeum művészettörténésze. – Az 1910 és 1919 között született munkái számos művész, többek között Carlo Carrá, Man Ray, Raoul Hausmann, René Magritte, Salvador Dali, Max Ernst vagy a lendvai születésű Gábor Zoltán munkásságára voltak hatással. A de Chirico által létrehozott stílusnyelvből más irányzatok is merítettek, a szürrealisták egyenesen elődjüknek tekintették őt. De Chirico volt az, aki megalapozta azt az új szimbolizmust, ahol a képen látható tárgyak többletjelentést hordoznak magukban. A Lendván látható kiállítás viszont de Chirico utolsó alkotói periódusának, 1968 utáni korszakának munkáit mutatja be, azt az időszakot, amikor képein a metafizikus művészet mellett a festő azt követő stílus- és motívumvilága is megjelenik. De Chirico 1919-ben ugyanis lezárta metafizikus korszakát, s más stílusirányzatok, a naturalisztikusabb megfogalmazások felé tett kitérőt. 1920-tól művészete tulajdonképpen a barokk-reneszánsz-antik világkép köré épült, illetve alkotásain új köntösben megjelenik a klasszicizáló világ is. A hatvanas évek elején, meglehetősen hosszú idő után pedig ismét visszanyúlt ahhoz, amivel a századelőn nagy változásokat hozott a művészetbe. Olyannyira, hogy grafikai ábrázolással újraalkotta ugyanazokat a témákat, amelyeket korábbi festményei révén már megismerhettünk tőle.



Pisnjak Attila kiemelte: ennek a korszaknak olyan kedvelt motívumai voltak, mint a római villa vagy az antik templomok ábrázolása. Utóbbi sokszor kulisszaként, a táj szükségszerű elemeként jelenik meg képein. Az épületek ábrázolásánál az is jellemző volt az olasz művészre, hogy ugyanazt a témát több perspektívából is igyekezett bemutatni. A képeire szintén jellemző mitológiai alakok és témák az 1920-as években, az említett stílusváltásával párhuzamosan jelentek meg de Chirico művészetében. A művészettörténész szerint az antik szépségideálok vonzásába vélhetően a reneszánsz és barokk mesterek közelebbi tanulmányozásával kerülhetett a művész. A ló vagy a lovas motívumának hangsúlyosabb megjelenése pedig a 30-as évekre tehető. Utóbbi valószínűleg személyes érzület kivetülése, hiszen a ló sok esetben a képek fő motívumaként jelenik meg, ami köré romantikus táj épül fel. A lovak sokszor párosával jelennek meg képein, mintha az összetartozást, a testi szerelmet jelképeznék. Még az is lehetséges, hogy második feleségéhez, az orosz származású Isabella Pakszwer Farhoz fűződő szerelmét örökítette meg ezáltal, hiszen ez a motívum azután jelent meg nála, hogy 1930-ban megismerte a több mint húsz évvel fiatalabb nőt.

– Bár a Lendván látható tárlaton de Chirico korai metafizikus korszaka kevésbé reprezentáns, annak művészettörténeti jelentősége miatt mégis muszáj beszélni róla – folytatta Pisnjak Atilla. – Az olasz művész 1910-ben alkotta meg első metafizikus festményét, az Egy őszi délután rejtélye című képet, amelyet a firenzei Piazza Santa Croce, a város történelmi központjában található tér s maga a Szent Kereszt-templom ihletett. Ezt követte Az orákulum rejtélye és Az óra rejtélye című alkotása. Mivel ekkor a metafizikus művészetnek még nem volt hivatalos kiáltványa, ezért csak de Chirico munkáiból és az aktuális társadalmi, politikai, technológiai és művészeti történésekből lehet körülírni annak lényegét. A metafizikus művészetet sokszor állítják párhuzamba a szintén akkortájt kialakuló és teret hódító futurizmussal. Fontos különbség azonban, hogy míg a futuristák a technológiai fejlődést, a dinamizmust, a sebességet, a nagyvárosi hangulatot állították művészetük középpontjába, addig de Chirico ennek pont az ellenkezőjét kereste, az örökkévalóságot, a mozdulatlanságot, a merevséget próbálta belevinni munkáiba. Ehhez megfelelő kulisszaként szolgált számára a reneszánsz vagy a klasszicizmus ihlette építészeti háttér, valamint a klasszicizáló szobrászat.

A művészettörténész elmondása szerint De Chirico metafizikus korszakát erőteljesen meghatározták a próbabábuk is. Ezek a személytelen, tojásfejű, arc nélküli képződmények számos esetben az ember jelenlétét helyettesítették munkáin. A Szivárvány című képe – noha nem tekinthető metafizikai alkotásnak – szemléletesen érezteti velünk, hogy a művész milyen megfontolásból használta ezeket a figurákat. El tudta kerülni általuk a konkretizálást, a teljes érzelmi semlegességet illusztrálta. A próbabábufej A zene múzsája című képén is megjelenik, ott még inkább stilizálta a motívumot. A két fej síkszerű ábrázolása szinte felismerhetetlenné teszi az összképet, hiszen a két test sem egynemű anyagból, hanem különböző tárgyakból, kollázsszerűen van felépítve.

– Az 1930-as évektől de Chirico művészete a fürdők motívumával is kibővült, ez a késői, úgynevezett neometafizikai korszakát is meghatározta – folytatta Pisnjak Attila. – Miután 1934-ben a híres francia író-költő, színész, zeneszerző és filmrendező Jean Cocteau számára elkészítette a Titokzatos fürdők című litográfiasorozatot, valami okból megragadt nála a motívum. Talán azért, mert maguk a fürdők önmagukban is viszonylag szürreálisak, hiszen a kis medencék mintha a természet részei lennének. A szürreális élményt de Chirico művein fokozza, hogy a fürdőzők között öltönyös emberek jelennek meg, akiket oly módon ábrázol, mintha véletlenszerűen kerültek volna oda.