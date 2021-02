Új kilátót építenének Tormaföldén

Új, impozáns, a környéken egyedülálló kilátó építését tervezi a település önkormányzata a helyi Szent János-hegyen.

Tíz éve, egy a térség több települését is érintő program keretében épült meg a faszerkezetű kilátó Tormaföldén a jó infrastruktúrával rendelkező hegyháton. Ebben az időszakban több faluban létesült kilátótorony. Az akkor fa alapanyagból készült építmények állapota az évek során leromlott, balesetveszélyessé váltak, emiatt több helyen, így Tormaföldén is lezárták, majd lebontották ezeket.

-A Szent János-hegy gyönyörű környezete, az ott található fügeültetvény számos kirándulót vonz, és a régi kilátó is turistacélpont volt – mondta Kondákor József polgármester. – Kaptunk visszajelzéseket, miután lebontottuk a tornyot, hogy remélik, lesz a régi helyett egy másik, ami tovább emeli a hely hangulatát, érdekességét. Emellett több rendezvénynek is helyet adott eddig is a Szent János-hegy, a kilátó környezete, ezért azt határoztuk el, hogy építeni kívánunk egy olyan új kilátótornyot, mely az időjárás viszontagságainak ellenáll, de nem csak a kilátó szerepét tölti be, hanem több funkciót kap. Terveink szerint a látogatóknak lesz lehetőségük a helyi borokat megkóstolni, helyi termékeket megismerni, vásárolni, illetve egy büfének is helyet adna a létesítmény. A hegyháton vannak borosgazdák, akik olyan minőségi borokat állítanak elő, melyek megállják a helyüket, minősítettik is borokat, így ezek kereskedelmi forgalomba kerülhetnek. Továbbá programokat is szerveznénk kínálni.

A tíz méter magas, vasszerkezetű kilátótornyot a régi helyére és alapjára tervezik. Az alsó szintjére három elárusító helyiséget alakítanának ki.

-Időszakos nyitvatartást tervezünk előre meghatározott időpontokban, mikor is lehetőség lenne a szolgáltatásokat igénybe venni – tette hozzá. – A látványterv elkészült, a hatóságokkal előzetesen egyeztettünk, szükség van a település rendezési tervét módosítani, amit előkészítettük. A fő kérdés persze az, hogy forrást kell találnunk a megépítéséhez, de bízunk benne, hogy sikerül. A teljes kialakítás becsült költsége 60 millió forint.

Kondákor József hozzátette, hogy ezzel a turizmus fejlesztéséhez is hozzá tudnának járulni. Mint mondta, a koronavírus-járvány hatására kevesebben mennek külföldre, inkább a hazai tájakat fedezik fel.