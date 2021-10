Új kerítést építettek a temetőhöz Muraszemenyén

Teljesen megújult a dél-zalai település temetőjének kerítése, mellette a ravatalozó épülete is új külső-belső festést kapott. A munkálatok költségeit részben pályázati támogatásból, részben saját bevételei terhére biztosította az önkormányzat.

Ezt ne hagyja ki! „Csupán néhány perc választott el a haláltól”

A község temetői infrastruktúrájának fejlesztése már korábban is felmerült a településen, a Magyar falu program részeként meghirdetett pályázat pedig remek lehetőségek biztosított arra, hogy meg is valósítsák az elképzeléseiket – foglalta össze Stropka Józsefné polgármester. Az egyik legsürgősebb teendő a kerítés újjáépítése volt, így az elnyert összeg nagyobb részét erre a célra fordították. – Az utcafronti kerítésrész már egyáltalán nem felelt meg a kor követelményeinek, ezért azt mindenképpen szerettük volna lecserélni – folytatta a polgármester. – A többi oldalt pedig sövény védte, amelyen keresztül bejártak a vadak.

Stropka Józsefné azt is hozzátette, miután a temető a község belterületén, s a faluközponthoz viszonylag közel található, ezért az utcafronti részre mindenképpen olyan kerítést képzeltek el, amely nem éri el a szemmagasságot, ugyanakkor az esztétikum is fontos szerepet játszott. Ezért döntöttek egy pilléres, gondozásmentes elemeket tartalmazó, gyöngykaviccsal díszített megoldás mellett. Az oldalsó és hátsó részeket pedig úgy kerítették körbe, hogy a vadbejárást is megakadályozzák. Emellett elvégezték a ravatalozó külső és belső festését is – ami szintén időszerű volt már – valamint parkosítási munkálatokat is magába foglalt a felújítás.

– A Magyar falu programban 4,9 millió forintot nyertünk, ez az összeg önmagában azonban nem volt elegendő az elvégzett munkálatok költségeire, így mintegy kétmillió forint önerőt tettünk még hozzá – részletezte a polgármester. – A kerítés nagyon sokba került, hiszen nagy a temetőnk alapterülete, ezért több mint négyszáz méteren kellett hozzá betonalapot kiépíteni.

Az elkészült kerítés, s a megújult ravatalozó avatóját ma délután, 13.30-as kezdettel tartják. A létesítményeket dr. Székely János, a szombathelyi egyházmegye püspöke áldja meg, köszöntőt Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője mond.