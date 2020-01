Új képzési lehetőség a PTE Zalaegerszegi Képzési Központjában

A diplomás munkanélküliség az egészségtudományi területre nem jellemző. A PTE Diplomás Pályakövetési Rendszer eredményei alapján a hallgatók 95 százaléka sikeresen elhelyezkedett.

– A PTE Zalaegerszegi Képzési Központja kis közösség családias légkörrel, remek tanárokkal és bőséges kollégiumi férőhellyel. Jelenleg közel 400 hallgatónk van, 90 százalékuk állami ösztöndíjas képzésben tanul – fogalmaz dr. Császár Gabriella képzési igazgató. – Karunkon 3-4 év alatt, itthon és külföldön is elismert, jó elhelyezkedési lehetőséget biztosító oklevelek szerezhetőek. Zalaegerszegen az egészségügyi szervező alapképzési szak 7 féléves képzésére várjuk a diákokat, a választható szakirány az egészségturizmus-szervező, az egészségbiztosítás- és az egészségügyi ügyvitelszervező. Olyan szakembereket képzünk, akik a turisztikai intézményekben, az egészségügyben és a humán biztosításban zajló folyamatok törvényszerűségeit meg­ismerve ellátják e területek in­formatikai, gazdasági és adatszolgáltatási tevékenységeit. Az ápolás és betegellátás alapképzési szak 8 féléves gyógytornász szakiránya iránt évek óta töretlen az érdeklődés. Mindegyik képzésünk esetében lehetőség nyílik karon belül mesterképzésen a továbbtanulásra, és doktori fokozat is szerezhető saját doktori iskolánkban. Újdonság, hogy a 2020/21-es tanévtől a BSc képzés folytatásaként képzési központunkban is lehetőség lesz a fizioterápia MSC képzésre.

A következő tanévtől új kép­zési lehetőséget is kínálnak a sport- és rekreációszer­vezés a­lap­képzési szak rekreációszer­ve­zés és egészségfejlesztés szak­irá­nyán. Az egészségfejlesz­tő munkájának célja az emberek egészségének megőrzé­se, a már betegséggel együtt élők életminőségének javítása. Rekreációszervező oklevél szabad­idős programok szervezésére, egészségfejlesztési projektekre, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egészségfejlesztési feladatainak ellátására, rekreációs központokban, fitneszcentrumokban szervezői fel­a­da­tok végzésére jogosít fel.

– Januárban elindult térítésmentes, 14 hetes online érettségire felkészítő tanfolyamunk biológiából és egészségügyi alapismeretekből, utólag is lehet csatlakozni – hívja fel a figyelmet a képzési igazgató.