Új ízek s ételek, azaz kis séfek a konyhában

Kicsi séfek vették birtokba a Nagykanizsai Szakképzési Centrum Thúry György Szakképző Iskolájának tankonyháját.

Ugyanis az idei nyáron immár második alkalommal rendezik meg az intézményben a KERI (ez onnét ered, hogy a helyszínt biztosító intézményt a köznyelv a vendéglátós-kereskedelmi szakmai profil miatt „Keri”-nek hívja) konyhafőnök junior napközis tábort, melyen 3 turnusban közel 100 gyermek vesz részt, 3.-tól a 8. osztályig.

– Imádok enni és főzni, s úgy gondolom, ezzel sokan vagyunk így, innét jött az ötlet, hogy hiánypótló céllal szervezek egy ilyen tematikájú tábort, gyerekeknek – beszélt az indíttatásról Nagy-Péterfi Rita, a Raffi Tehetségműhely és Tanoda ügyvezetője. – Úgy vélem, ha az ember valamit szeret csinálni, akkor azt úgy tudja átadni a gyerekeknek, hogy ők is élvezni fogják. A tábornak, illetve az itt elsajátított ismeretanyagnak pedig az lehet a hozadéka, hogy öszszehozza a családot, hiszen a gyerekek az itt elkészített ételeket otthon is meg akarják sütni, főzni, hogy megvendégelhessék velük a szüleiket. Azt hiszem, ez a hétfőtől péntekig tartó foglalkozások legnagyobb értéke, másrészt nyilván az, hogy talán sikerül a hétköznapokban is a konyha felé terelni a táborozókat. Hála Istennek, ügyesek a nebulók, s külön szeretném kiemelni a fiúkat, akik ösztönösen jó szakácsok.

a tábor a gyakorlatra fókuszál, a résztvevők saját maguk készítik el az ételeket Varga Tünde és Lázár Mónika, az iskola tanárai irányításával. Az elmúlt időszakban készítettek például zöldségkrémlevest, parmentier-t (ez egy darált húsos, zöldséges, krumplipürés, sajtos, csőben sült francia étel), fordított almatortát, krumpliprószát, bruschettát. A gyerekek a francia, az olasz, az ázsiai, a spanyol és természetesen a magyar konyha világával ismerkedhetnek meg a táborban, melynek zárásaként „séfoklevelet”, ajándékba pedig fűszernövényt kapnak. A három fiatalember, László Márk, Stejer Emerik és Tomor Ádám a piarista iskola tanulói, jó barátok, ezért jelentkeztek mindannyian a táborba.

– Én tavaly voltam először, akkor is nagyon finomakat főztünk, tetszettek az új ízek, ezért döntöttünk úgy szüleimmel, hogy most is jövök – hallottuk a 12 éves László Márktól. – Tényleg sokat lehet tanulni itt a főzéssel kapcsolatban, anyukámnak el is készítettem az egyik újdonságot, egy palacsintajellegű ételt friss zöldségcsírákkal. Naná, hogy ízlett neki!…

– Én több helyről is hallottam, hogy milyen jó dolgokat ismerhetünk meg ebben a táborban, megbeszéltem a barátaimmal és úgy gondoltuk, mindhárman eljövünk – vette át a szót tőle Stejer Emerik.

– Eddig is főztem otthon, de csak egyszerűbb dolgokat, mint a rántotta, a palacsinta, olyan bonyolultakat még nem, mint amilyenekkel itt ismerkedünk meg. Végül a harmadik srác, Tomor Ádám azt mondta: jól érzi magát a táborban és már igen készül a hétvégére, amikor finom croissant-nal örvendezteti meg szüleit, melynek receptjét a táborban sajátította el.