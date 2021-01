Új időszámítás kezdődhet el a kanizsai Csónakázó-tó történetében

A város horgászegyesületei, az önkormányzat és a Magyar Országos Horgászszövetség (Mohosz) együttműködésén alapuló új korszak nyílt meg január elsejével a Csónakázó-tó életében.

Ezt Szépligeti Ferenc, a Zrínyi Horgászegyesület elnöke mondta lapunknak annak kapcsán, hogy a város képviselő-­testülete egyhangúlag úgy döntött, hogy a tó halgazdálkodási jogosultságát haszonbérleti szer­ződés útján a Mohosz kapja meg.

– A nagykanizsai horgász­egyesületek kérését meghallgatta a képviselő-testület, így kerülhetett sor a váltásra – jelezte Szépligeti Ferenc. – Létrejött egy minden szakmai felet összefogó konzultációs fórum, s első lépésként hozzáláttunk a tó környezetének rendbetételéhez, a városi egyesületek kezdeményezésére a szakemberek levágják a nádat, amely a part egyes pontjain 8-10 métert is elvett a gondozott területből. A kaszálás után pedig látszik, hogy a túlburjánzott növényzet csak arra volt jó, hogy összegyűjtse a szélfútta szemetet. Tervezünk egy közös akciót a horgásztársakkal, szeretnénk megtisztítani a nádast, illetve a tó környezetét a hulladéktól. A jövőben pedig ez a szakasz is bekerül a folyamatosan kaszált területek körébe, melynek eredményeként sima felületet kapunk, ami komfortosabb körülményeket jelent majd a horgászok számára. Azért is volt fontos ezt elvégeznünk, mert a vasút felőli oldalon szeretnénk, ha helyi szervezésű és országos versenyek lebonyolítására is alkalmas versenypálya jöhetne létre, egységes, rendezett felülettel, egyenlő távolságra lévő horgászállásokkal. Természetesen ezeket a versenymentes időszakokban is bárki használhatja majd. Az erdő felőli, keleti oldalon pedig bojlis horgászatra is alkalmas állásokat alakítunk ki. Ezen a szakaszon most meglehetősen kevés horgászállást találunk, amin változtatni kívánunk. Annál is inkább, mert tavaly országos szinten is megnőtt a horgászat iránt érdeklődők száma, és bízunk benne, hogy ez a növekedés a Csónakázó-tó vonatkozásában is jelentkezik. E folyamat részeként rekonstruáljuk a hátsó, kis tó horgászhelyeit is, hogy ezt a partszakaszt újra igénybe tudják venni az ide­látogatók.

A Zrínyi Horgászegyesület elnöke jelezte: szeretnék folytatni az egyesületek nagy sikerű gyermek-horgásztanfolyamait és táborait, s az utánpótlásnak kíván kedvezni a Magyar Országos Horgászszövetség azzal a nagy hord­erejű változtatással is, hogy az idei évtől nemcsak úszós, hanem bármilyen készséggel horgászhatnak a tavon. Szépligeti Ferenc szerint ez mindenképpen a felnövekvő horgásznemzedék szakmai fej­lődését eredményezi. Hasonlóan jelentős módosítás, hogy az idei szezontól közel harmincféle horgászjegytípus között válogathatnak a pecások, mert a lehető legszélesebb igényeket is ki akarják elégíteni. Életbe lépett továbbá az új, 65 pontból álló horgászrend, melynek betartása minden horgász számára kötelező.

– Ami pedig a haltelepítést illeti, a halgazdálkodó által kiadandó telepítési terv hivatott fenntartani és fejleszteni a tó halállományát – jelezte Szépligeti Ferenc. – A Mohosszal kötött szerződés szerint tavasszal, ahogy az idő engedi, hárommillió forint értékű vagy minimum 40 mázsá­nyi ponty kerül a tóba. Ez jelentős támogatás, ami érezhetően növelni fogja a hal mennyiségét. A szövetség a területi jegyekből befolyt pénz száz százalékát halgazdálkodásra fordítja majd.