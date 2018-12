Új fogorvos érkezik Nagykanizsára

A tegnapi közgyűlésen a képviselők ismét, idén immár harmadszor módosították a város költségvetését. A lépést most többek között az tette szükségessé, hogy a központi költségvetésből érkezett támogatások több mint 120 millió forinttal nőttek a korábban tervezettekhez képest.

A módosítást természetesen jóváhagyta a közgyűlés, csakúgy, mint a helyi, menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítási közszolgáltatást jelenleg végző ÉNYKK Zrt.-vel kötendő szerződést. A régi szerződés ugyanis december 31-én lejár, a szolgáltatás ellátásával kapcsolatban kiírt pályázati eljárást pedig eredménytelennek nyilvánították. Az újabb pályázat lebonyolításáig, de legkésőbb 2020. december 31-ig ismét az ÉNYKK-t bízták meg a feladatellátással.

A testület elfogadta az 5 évre, azaz 2023-ig szóló esélyegyenlőségi programot, melynek tárgyalásakor Balogh László, az önkormányzat humán bizottságának elnöke azt mondta, igényes, jól megírt anyagról van szó, amely a mélyszegénységben élők, a fogyatékkal élők, a romák és az idősek életminőségének javulásához kíván hozzájárulni a maga eszközeivel. Ugyanakkor azt is jelezte, hogy a vakok és gyengénlátók helyi szervezetének tagjai több kérést megfogalmaztak a megyei jogú város közgyűlésének. Így például kérték a városháza bejáratának akadálymentesítését, ezenkívül szeretnének autóbusz-megállót a Fő útra, továbbá azt is kérik, hogy a buszjáratokon a járatszámok mellett a pontos útvonal is legyen feltüntetve.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A közgyűlés a tegnapi ülésén arról is döntött, hogy önkormányzati bérlakást utal ki a marosvásárhelyi születésű Molnár Szidónia fogszakorvos számára, aki január elsejétől a 2., február elsejétől pedig a 3. számú fogorvosi körzetben helyettesít heti 30, illetve 15 órában.

(Kiemelt képünk illusztráció. Fotó: Pixabay)

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS