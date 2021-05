Új, egyházi fenntartója van a zalai nevelőszülői hálózatnak, amit bővítenének

Vas, Somogy és Zala megye nevelőszülői hálózatának működtetését is átvette a közelmúltban az államtól a református egyház, egészen pontosan a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda, mint fenntartó.

A részletekről Bujdosó Balázs, a Nyugat-magyarországi Református Nevelőszülői Hálózat intézményvezetője és Kiss Ágnes, Zala megyei szakmai vezető számolt be lapunknak – stílszerűen egy nevelőszülőnél, Németh Károlynénál tett látogatás közben.

– Jó pár évvel ezelőtt elindult a folyamat, mely során az állam növelni szeretné az egyházak szerepvállalását a szociális területeken, illetve a gyermekvédelemben, s ez most egy intenzív szakaszba érkezett – bocsátotta előre Bujdosó Balázs. – Ennek eredményeként vette át április elsejével Vas, Somogy és Zala megyék nevelőszülői hálózatának fenntartását az államtól a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Irodája. Ellátási területünkhöz tartozik immár Dunántúl valamennyi megyéje, a főváros, Pest megye, Bács-Kiskun megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye. Hálózatunkban összesen 1162 férőhely van, Zala megyében ebből 180 gyermeket nevel 75 nevelőszülő. A szakmai felügyeletet 7 munkatársunk látja el Kiss Ágnes szakmai vezető irányításával. Hangsúlyozni szeretném: a nevelőszülői hálózat egyik fontos feladata az, hogy addig biztosítsa a gyermek gondozását, fejlődését, nevelését, amíg vissza nem kerülhet a saját, vér szerinti családjába. A gyermekvédelem egésze ezen dolgozik, de sajnos számos esetben ez valamilyen ok miatt nem lehetséges. Ilyenkor jöhet szóba az örökbefogadás, amennyiben a gyermek örökbe fogadható. S van példa arra is, hogy a gyermek, vagy a gyermekek 18 éves korukig a nevelőszülőnél maradnak. Nagykorúvá válásukat követően van lehetőség 24 éves korig, illetve fenntartói engedéllyel 30 éves korig utógondozói ellátásra. Fontosnak tartjuk, hogy bővüljön a nevelőszülők száma, hiszen szükség lenne újabbakra, nemcsak országos, hanem megyei szinten is. Terveink szerint a nevelőszülők számának növelésével hamarosan férőhelybővítést érünk el Zalában, erre vonatkozóan már a szakmai vezető el is készített egy koncepciót. Ugyanis rendkívüli jelentőséggel bír, hogy minél több gyermek nevelkedhessen intézményi környezet helyett szerető, elfogadó és biztató családban.

Bujdosó Balázs azt is hozzátette: egyházi fenntartóként szeretnék különféle rendezvényekkel, programokkal erősíteni a nevelőszülők közösségi tudatát, s az összetartozás érzését. Élő kapcsolatot kívánnak kiépíteni a nevelőszülők és a helyi református gyülekezetek között, ez ügyben bírják Hella Ferenc, a Somogyi Református Egyházmegye esperesének támogatását.

Kiss Ágnestől megtudtuk: reményei szerint nyár elején elindulhat az az alapképzés, amely szükséges ahhoz, hogy valaki nevelőszülővé válhasson.

– Azt gondolom, rendkívül hálás feladat a nevelőszülőké, ha úgy tetszik, egyfajta misszió – szögezte le Kiss Ágnes. – Mi is a nevelőszülői hivatásra jelentkezők kiválasztására vonatkozó jogszabályt, előírásokat alkalmazzuk, mely 3 lépcsőben történik; első körben kérünk mindenkitől egy motivációs levelet. Ezt követően kollégáim környezettanulmányt készítenek, mindenkit felkeresnek az otthonában, és beszélgetnek a családtagokkal. Háziorvosi igazolás szükséges arról, hogy az érintett nem küszködik pszichés zavarral, nem szenvedélybeteg, továbbá pszichológiai vizsgálatra is sor kerül. Ezt követően pedig minden leendő nevelőszülőnek el kell végeznie egy 60 órás, körülbelül 2 és fél hónapig tartó képzést, mely nemsokára itt, Zalában is indul, s lehet még rá jelentkezni. Abban bízunk, minél többen megteszik ezt, hiszen a nevelőszülői hivatás egzisztenciális előnyöket is nyújt, foglalkoztatási jogviszonynak számít – persze, nem szabad, hogy ez a szempont legyen a legfőbb motiváció.

A kiskanizsai Németh Károlyné 5 éve nevelőszülő. Most két 4 éves gyermek van nála, akiket várhatóan hamarosan örökbe adnak.

– Mi, nevelőszülők semmit nem vettünk észre a fenntartóváltásból, minden zökkenőmentesen történt, és megy a maga útján, mint eddig – jelezte Németh Károlyné. – Az elmúlt öt évben két gyermeket hazagondoztunk, ők visszakerültek a vér szerinti családjukba, kettőt pedig örökbe adtunk, egyiküket külföldre. A másik gyermek örökbe fogadó szüleivel szoros kapcsolatot tartunk fent, akik most megkértek engem és a páromat (aki amúgy mindig, mindenben mellettem áll és támogat), hogy legyünk a kislány keresztszülei. Ez nagyon szép gesztus tőlük, azt gondolom. Hogy mért lettem nevelőszülő? Jó érzés, hogy esélyt adhatok egy ugyanolyan, normális élethez, mint amit a saját családjában felnövő kisgyermek megkap. Hálát adok az Istennek, hogy ebben maximálisan élvezem a párom, Németh Károly támogatását, nélküle nem menne, azt hiszem.

Aki készen áll erre a misszióra és érdekli a nevelőszülőség, a [email protected] diakonia.hu és nyugatinevszulo @diakonia.hu e-mail címeken érdeklődhet a lehetőségekről.