Új aszfaltburkolatot kapott a szentgyörgyvölgyi Rákóczi utca

Jelképes sorompó felnyitásával adták át a forgalomnak hétfő délután a Rákóczi utca 230 méter hosszú felújított szakaszát az őrségi településen.

A mintegy 11,2 millió forintos beruházáshoz a Belügyminisztérium nyújtott támogatást. Az átadó ünnepség kapcsán Varga Zsuzsanna polgármester úgy fogalmazott: a település lakói számára az egyik legfontosabb értékmérő az utak állapota, ám saját erőből az önkormányzat nagyon kevés útszakasz rendbetételét tudja megoldani. Ezért is rendkívül fontos ehhez a feladathoz az állami támogatás.

A most újraaszfaltozott, 2,5 méter széles és kétoldalt 50-50 centiméteres padkával ellátott útszakaszhoz 90 százalékos pályázati támogatást kapott a falu. Varga Zsuzsanna elmondta: újabb lépésként konzorciumi pályázatot nyújtottak be például a külterületi utak karbantartására is.

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a kistelepülések több pályázati alapot is igénybe vehetnek terveik megvalósításához. Ezek egyike az a belügyminisztériumi pályázati rendszer, mely elsősorban a közlekedési infrastruktúra, valamint az önkormányzati tulajdonú középületek felújítását segíti elő, némi helyi forrással kiegészítve. A képviselő szerint a „végeken” az úthálózat nagyon rossz állapotban van, ez annak is köszönhető, hogy a 20. század második felében az errefelé húzódó vasfüggöny miatt sanyarú sorsa volt az itteni településeknek, s az úthálózatot is elhanyagolták. A kormány a támogatásokkal most ezeket az egykor magukra hagyott falvakat igyekszik helyzetbe hozni.